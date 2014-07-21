Корь подтвердилась не у всех тюменцев

В Региональном центре по надзору за корью в Новосибирске лабораторно подтвержден 41 случай, от трех больных материал направлен на генотипирование в Национальный центр по надзору за корью (г. Москва), результатов нет.
«Не все случаи подозрения на корь подтверждаются лабораторно в Новосибирске. В настоящее время в стационаре инфекционной больницы получают лечение двое больных, остальные уже прошли лечение», — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Ольга Дубинина.
Сформировано 54 эпидемических очага, контактных с больными — 9 тысяч 274. Подлежат прививкам — 3 тысячи 815, привито по эпидемическим показаниям на 18 июля — 3 тысячи 711 человек. Иммуноглобулин получили 347 человек из числа контактных.
Как сообщает Роспотребнадзор, самый эффективный и доступный способ предупреждения заболевания — это прививка. Сделав ее, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания.
Отметим, плановая иммунизация против кори проводится в России и в том числе в Тюменской области с 1968 года ежегодно в течение года в рамках национального календаря профилактических прививок. Бесплатно прививки против кори в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства и месту работы:
— Детям вакцинация в 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет.
— Не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью детям в возрасте до 17 лет включительно и взрослым до 35 лет иммунизация против кори проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
— Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.
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