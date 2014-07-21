Корь подтвердилась не у всех тюменцев

Сорок шесть случаев заболеваний корью по первичным диагнозам и результатам лабораторного подтверждения в региональном центре по надзору за корью зарегистрировано в Тюмени по данным на 18 июля. Среди заболевших 14 взрослых, в том числе старше 35 лет — 5 человек, 32 ребенка, из них 14 детей до 1 года и 18 детей в возрасте с 1 года до 16 лет.

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