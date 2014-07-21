Друзья детства приехали в Тюмень торговать наркотиками

Вечером 19 ноября 2013 года наркополицейские задержали Ушакова возле гаража. В ходе обыска из гаража было изъято более 6,4 килограммов различных наркотиков. Во время досмотра Ушакова изъяли еще почти 27 граммов опасного вещества, которые он хранил при себе. В тот же вечер у одного из домов по улице Минской задержали и Гонченова. У него самого и его съемной квартире были изъяты наркотики массой более 25 граммов.