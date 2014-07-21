Друзья детства приехали в Тюмень торговать наркотиками

Осенью 2013 года в оперативную службу УФСКН России по Тюменской области поступила информация, что в Тюмени действует группировка не менее чем из двух человек, которая занимается сбытом наркотических средств и их производных через закладки. При этом пакетики с опасным веществом наркодельцы размещали на окраинах Тюмени, избегая центра.
Началась кропотливая работа по разоблачению группировки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 1 ноября 2013 года в районе 7-го Степного переулка был задержан мужчина, который приобрел наркотик через закладку. На основании анализа полученных от него данных оперативники вышли на Ушакова. В ходе наблюдения установлено, что Ушаков контактирует с водителем автомашины Volkswagen Passat Гонченовым. Кроме того, оперативники выяснили, что Ушаков и Гонченов периодически посещают гараж на улице Харьковской. Было принято решение о их задержании.
Вечером 19 ноября 2013 года наркополицейские задержали Ушакова возле гаража. В ходе обыска из гаража было изъято более 6,4 килограммов различных наркотиков. Во время досмотра Ушакова изъяли еще почти 27 граммов опасного вещества, которые он хранил при себе. В тот же вечер у одного из домов по улице Минской задержали и Гонченова. У него самого и его съемной квартире были изъяты наркотики массой более 25 граммов.
«Установлено, что Ушаков и Гонченов, которые были знакомы с детства, специально приехали из Кемерово в Тюмень для сбыта наркотиков», — отметили в прокуратуре Тюменской области.
Молодые люди признаны виновными по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил Ушакову и Гонченову по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Фото УФСКН России по Тюменской области