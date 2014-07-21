Бомж пытался украсть книгу из Знаменского собора

3 января 2014 года бомж Бабинов по окончании вечернего богослужения украл в Знаменском кафедральном соборе Тюмени книгу «Четвероевангелие». Это увидела одна из прихожанок и сообщила работнице храме, а та — охраннику. Он задержал похитителя.
53-летний Александр Бабинов, ранее судимый за кражи, признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, суд назначил Бабинову 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.