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Бомж пытался украсть книгу из Знаменского собора

21 июля 2014, 11:55
В Тюмени осудили мужчину, который пытался украсть из Знаменского кафедрального собора книгу «Четвероевангелие». В ближайшие четыре месяца 53-летний бездомный Александр Бабинов будет жить в колонии.
Сюжет
Тюмень

3 января 2014 года бомж Бабинов по окончании вечернего богослужения украл в Знаменском кафедральном соборе Тюмени книгу «Четвероевангелие». Это увидела одна из прихожанок и сообщила работнице храме, а та — охраннику. Он задержал похитителя.

53-летний Александр Бабинов, ранее судимый за кражи, признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, суд назначил Бабинову 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Покушение на кражу#Тюмень#Таня#Происшествия
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