Авария с маршруткой: пострадали 6 человек

Как сообщили в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Профсоюзной и Хохрякова. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего автобус столкнулся с автомобилем Mazda. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали шесть человек, пяти из них оказана помощь на месте, один доставлен в больницу.