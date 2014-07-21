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Авария с маршруткой: пострадали 6 человек

21 июля 2014, 14:30
Сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в центре Тюмени.
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Тюмень

Как сообщили в ведомстве, авария произошла на пересечении улиц Профсоюзной и Хохрякова. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 4, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства, вследствие чего автобус столкнулся с автомобилем Mazda. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали шесть человек, пяти из них оказана помощь на месте, один доставлен в больницу.

Значительных затруднений в движении на улицах Профсоюзной и Хохрякова, в связи с аварией, сейчас не наблюдается, тем не менее, по возможности, объезжайте данный участок.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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