14 мотоциклистов сели за руль нетрезвыми

Как сообщают в ведомстве, мероприятие проходило на дорогах области и областного центра 18 и 19 июля. Основной его целью стало пресечение водителями мототранспорта нарушений дорожно-транспортной дисциплины, создающих угрозу для безопасности движения.
Всего в ходе проверок инспекторами выявлено 118 таких нарушений, в том числе 14 фактов управления мотоциклами в нетрезвом состоянии, 2 случая уклонения от медицинского освидетельствования, 16 фактов управления лицами, не имеющими такого права. Сразу 8 нетрезвых мотоциклистов отстранены от управления в городе Ишиме, четверо — в Тобольске.
На этом фоне самыми законопослушными выглядят мотоциклисты областного центра: грубых нарушений меньше всего, случаев управления в нетрезвом состоянии не выявлено. Возможно, свою лепту в законопослушность мотолюбителей в минувшие выходные внесла погода.
Тем не менее, в пятницу и субботу инспекторами мотовзвода полка ДПС ГИБДД проверено около 100 единиц мототехники, привлечены к ответственности за различные нарушения 15 мотоциклистов и 17 водителей мопедов и скутеров.
Дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники в областном центре в минувшие выходные не зарегистрировано. Того же, к сожалению, нельзя сказать о дорогах юга области. В Ярковском районе погиб водитель квадроцикла, в окрестностях Заводоуковска пострадала женщина, управлявшая скутером. В деревне Савина Ишимского района с мопеда упал 15-летний подросток. Ребенок отделался ссадинами, но все могло кончиться куда печальнее. Удручает то, что мопед подростку, не достигшему 16-летнего возраста, купила мама, и родители, сознавая, что парень управляет мопедом без шлема и, нарушая требования закона, попустительствовали ему в этом.
Работа в данном направлении продолжается. Госавтоинспекция будет системно проводить подобные профилактические мероприятия вплоть до поздней осени.