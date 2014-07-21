14 мотоциклистов сели за руль нетрезвыми

Дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники в областном центре в минувшие выходные не зарегистрировано. Того же, к сожалению, нельзя сказать о дорогах юга области. В Ярковском районе погиб водитель квадроцикла, в окрестностях Заводоуковска пострадала женщина, управлявшая скутером. В деревне Савина Ишимского района с мопеда упал 15-летний подросток. Ребенок отделался ссадинами, но все могло кончиться куда печальнее. Удручает то, что мопед подростку, не достигшему 16-летнего возраста, купила мама, и родители, сознавая, что парень управляет мопедом без шлема и, нарушая требования закона, попустительствовали ему в этом.