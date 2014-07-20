Выпил, стукнул сожительницу — проснулся рядом с трупом

Житель Тюменской области признался в совершении преступления, совершенного четыре года назад. Осенью 2010 года он выпивал вместе с сожительницей, ударил ее во время ссоры, а к утру женщина умерла. Мужчина показал следователям, где спрятал тело бывшей возлюбленной.
В правоохранительные органы с заявлением о безвестном отсутствии племянницы обратилась жительница села Зиново. В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено последнее местонахождение женщины, а во время отработки версий — опрошен ее бывший сожитель. Тот рассказал, что его подруга умерла, а тело он закопал неподалеку. Слова мужчины о том, где он спрятал труп, подтвердились: следователи обнаружили там кости скелета. После проведения идентификационного исследования было установлено, что они принадлежат племяннице жительницы села Зиново.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). «Следствием установлено, что в один из дней осени 2010 года в процессе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора. Мужчина ударил рукой в грудь потерпевшей, а та упала и стукнулась головой о бетонную стену. После этого потерпевшая встала, и они вместе продолжили распивать спиртное. Потом они уснули. Утром мужчина проснулся и обнаружил, что его подруга мертва. Испугавшись, он взял тело женщины и закопал недалеко от дома», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Мужчина полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.