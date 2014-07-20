Выпил, стукнул сожительницу — проснулся рядом с трупом

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). «Следствием установлено, что в один из дней осени 2010 года в процессе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора. Мужчина ударил рукой в грудь потерпевшей, а та упала и стукнулась головой о бетонную стену. После этого потерпевшая встала, и они вместе продолжили распивать спиртное. Потом они уснули. Утром мужчина проснулся и обнаружил, что его подруга мертва. Испугавшись, он взял тело женщины и закопал недалеко от дома», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.