В Тюмени запретили акцию в поддержку крымского антифашиста

Уличную акцию в поддержку крымского антифашиста Александра Кольченко, обвиняемого ФСБ в терроризме, не согласовали тюменским активистам. Администрации города показалось, что цели пикета нарушают конституцию.
ФСБ арестовала Кольченко в марте и в официальном пресс-релизе сообщила, что «на территории Республики Крым сотрудниками ФСБ России задержаны члены диверсионно-террористической группы „Правого сектора“». Между тем, сам «Правый сектор» опроверг причастность Кольченко и других арестованных к своей организации, а левые активисты Крыма и России уверяют: Александр — крымский антифашист, анархист, неоднократный участник экологических инициатив, так что арест — явно политический.
Пикет в поддержку Александра Кольченко и других крымчан, которых считают политзаключенными, должен был пройти в Тюмени в субботу, 19 июля. «Мы взялись за это потому, что нам не безразлично происходящее в России и Украине. Мы считаем, что пропагандистская кампания России, нацеленная на рост патриотизма и рейтинг первых лиц, готова нагло врать в СМИ о реальной ситуаций в России и Украине, сметать всё на своём пути, сажать активистов и даже противоречить сама себе в обвинениях», — объясняют решение провести уличную акцию тюменские активисты, среди которых — приверженцы анархистских взглядов, «Мы обычные парни и девушки, студенты и рабочие. Мы не одобряем действий Украины, мы не одобряем действий России, мы не принимаем никакую сторону в этом конфликте и не принадлежим никаким партиям. Мы против войны и угнетения. Мы за равенство, братство и свободу», — представляются они.
Тем не менее рассказать о своих взглядах публично молодые люди пока не могут: пикет, на который они подали заявку, не согласовали. Как рассказывают сами организаторы, текст его вполне соответствовал закону, более того, уведомления с похожим содержанием администрация города ранее согласовывала без проблем. Сейчас же сведения, предоставленные в документе, посчитали недостаточными.
Кроме того, в ответе администрации, подписанном замглавы города Ольгой Векшиной, сказано, что пикет в защиту Кольченко и в поддержку либертарных идей проводить нельзя потому, что «информация, содержащаяся в тексте уведомления … и иные данные дают основания предположить, что цели запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям конституции РФ», в связи с чем «участники публичного мероприятия в случае указанных несоответствий и/или нарушений могут быть привлечены к ответственности».
Пояснений, почему именно были предприняты такие превентивные меры и как можно исправить текст уведомления, в администрации города активистам не дали.