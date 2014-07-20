В Тюмени запретили акцию в поддержку крымского антифашиста

Пикет в поддержку Александра Кольченко и других крымчан, которых считают политзаключенными, должен был пройти в Тюмени в субботу, 19 июля. «Мы взялись за это потому, что нам не безразлично происходящее в России и Украине. Мы считаем, что пропагандистская кампания России, нацеленная на рост патриотизма и рейтинг первых лиц, готова нагло врать в СМИ о реальной ситуаций в России и Украине, сметать всё на своём пути, сажать активистов и даже противоречить сама себе в обвинениях», — объясняют решение провести уличную акцию тюменские активисты, среди которых — приверженцы анархистских взглядов, «Мы обычные парни и девушки, студенты и рабочие. Мы не одобряем действий Украины, мы не одобряем действий России, мы не принимаем никакую сторону в этом конфликте и не принадлежим никаким партиям. Мы против войны и угнетения. Мы за равенство, братство и свободу», — представляются они.