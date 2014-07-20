ФК «Тюмень»: первая победа в ФНЛ

Встреча состоялась на малой спортивной арене стадиона «Петровский». Долгое время команды не решались открыть счет: первый тайм закончился с нулями на табло, да и во втором тайме соперникам не слишком удавались атаки. Только на 82 минуте полузащитник «Тюмени» Сергей Данилов забил гол в ворота «динамовцев». Этот гол принес черно-белым первую победу в ФНЛ.
«Игра была примерно равной. Нам немного повезло — использовали свой момент. Могу сказать, что мы еще не доукомплектовались. Есть много желающих попасть в нашу команду. Думаю, в ближайшие две-три недели у нас появятся качественные футболисты и более качественная игра. А сегодняшним результатом мы довольны», — цитирует главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт onedivision.ru.
Отметим, что это был третий матч футболистов «Тюмени» в первом дивизионе. До этого они сыграли вничью с «Волгарем» из Астрахани, а 12 июля с разгромным счетом проиграли на домашнем поле своему давнему сопернику — оренбургскому «Газовику». После победы в Санкт-Петербурге ФК «Тюмень» занимает 12 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч подопечные Константина Галкина проведут на домашнем стадионе, соперником черно-белых станет «Енисей» из Красноярска.