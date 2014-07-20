ФК «Тюмень»: первая победа в ФНЛ

«Игра была примерно равной. Нам немного повезло — использовали свой момент. Могу сказать, что мы еще не доукомплектовались. Есть много желающих попасть в нашу команду. Думаю, в ближайшие две-три недели у нас появятся качественные футболисты и более качественная игра. А сегодняшним результатом мы довольны», — цитирует главного тренера ФК «Тюмень» Константина Галкина сайт onedivision.ru.