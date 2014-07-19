Водитель Audi насмерть сбил велосипедиста

В трех ДТП пострадали пешеходы. Около часа дня, в поселке Боровском, на улице Советская, 21 автомобилем ГАЗ-3035 сбит пешеход. Водитель, при движении задним ходом не убедился в безопасности, в результате ДТП 78-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Около 9 часов вечера, с периодичностью в 10 минут зарегистрированы два наезда на пешеходов в областном центре. В первом случае на территории парковки по ул. Гнаровской, 12 автомобилем ВАЗ-21214 сбита 29-летняя женщина, у пострадавшей ушиб бедра и локтя. Во втором случае на ул. Московский тракт, 120 в районе «Блошиного рынка» под колеса Toyota Camry угодил 20-летний молодой человек. Он пытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, в результате происшествия получил переломы ребер, ушибы плеча и голени.