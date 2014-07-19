nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Водитель Audi насмерть сбил велосипедиста

19 июля 2014, 13:34
Трагедия произошла в полночь на 6 километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. На неосвещенном участке дороги автомобилем Ауди А6 сбит велосипедист, двигавшийся в попутном направлении. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия, принимаются меры по установлению причин происшествия.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в полночь на 6 километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. На неосвещенном участке дороги автомобилем Audi A6 сбит велосипедист, двигавшийся в попутном направлении. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия, принимаются меры по установлению причин происшествия.

Как сообщает управление ГИБДД Тюменской области, шесть человек получили травмы в 7 дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в минувшие сутки на дорогах Тюменской области.

Около 8 часов утра, в областном центре на пересечении улиц Максима Горького и Котельщиков столкнулись Opel Corsa и автомобиль «скорой помощи». По предварительным данным, водитель иномарки не предоставила преимущество в движении спецавтомобилю, двигавшемуся с включенными специальными сигналами. В результате ДТП 37-летняя женщина, водитель Opel Corsa, получила травмы в виде компрессионного перелома шейного отдела позвоночника, рвано-ушибленной раны руки и множественных ссадин.

В трех ДТП пострадали пешеходы. Около часа дня, в поселке Боровском, на улице Советская, 21 автомобилем ГАЗ-3035 сбит пешеход. Водитель, при движении задним ходом не убедился в безопасности, в результате ДТП 78-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Около 9 часов вечера, с периодичностью в 10 минут зарегистрированы два наезда на пешеходов в областном центре. В первом случае на территории парковки по ул. Гнаровской, 12 автомобилем ВАЗ-21214 сбита 29-летняя женщина, у пострадавшей ушиб бедра и локтя. Во втором случае на ул. Московский тракт, 120 в районе «Блошиного рынка» под колеса Toyota Camry угодил 20-летний молодой человек. Он пытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, в результате происшествия получил переломы ребер, ушибы плеча и голени.

Вечером на ул. Федюнинского, 49 произошло столкновение сразу трех автомобилей ВАЗ-2112, Toyota и KIA. ДТП произошло по неосторожности водителя отечественного автомобиля, который не выдержал безопасной дистанции. Его водительский стаж-1 год. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Toyota получила различные ушибы, в момент ДТП девушка была пристегнута ремнем безопасности.

Фото: mordovmedia.ru

#Новости#Жертвы ДТП#Тюменская область#Тюмень#Транспорт#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25