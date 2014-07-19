Водитель Audi насмерть сбил велосипедиста

Трагедия произошла в полночь на 6 километре автодороги Ишим — Синицино в Ишимском районе. На неосвещенном участке дороги автомобилем Audi A6 сбит велосипедист, двигавшийся в попутном направлении. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия, принимаются меры по установлению причин происшествия.
Как сообщает управление ГИБДД Тюменской области, шесть человек получили травмы в 7 дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в минувшие сутки на дорогах Тюменской области.
Около 8 часов утра, в областном центре на пересечении улиц Максима Горького и Котельщиков столкнулись Opel Corsa и автомобиль «скорой помощи». По предварительным данным, водитель иномарки не предоставила преимущество в движении спецавтомобилю, двигавшемуся с включенными специальными сигналами. В результате ДТП 37-летняя женщина, водитель Opel Corsa, получила травмы в виде компрессионного перелома шейного отдела позвоночника, рвано-ушибленной раны руки и множественных ссадин.
В трех ДТП пострадали пешеходы. Около часа дня, в поселке Боровском, на улице Советская, 21 автомобилем ГАЗ-3035 сбит пешеход. Водитель, при движении задним ходом не убедился в безопасности, в результате ДТП 78-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Около 9 часов вечера, с периодичностью в 10 минут зарегистрированы два наезда на пешеходов в областном центре. В первом случае на территории парковки по ул. Гнаровской, 12 автомобилем ВАЗ-21214 сбита 29-летняя женщина, у пострадавшей ушиб бедра и локтя. Во втором случае на ул. Московский тракт, 120 в районе «Блошиного рынка» под колеса Toyota Camry угодил 20-летний молодой человек. Он пытался перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, в результате происшествия получил переломы ребер, ушибы плеча и голени.
Вечером на ул. Федюнинского, 49 произошло столкновение сразу трех автомобилей ВАЗ-2112, Toyota и KIA. ДТП произошло по неосторожности водителя отечественного автомобиля, который не выдержал безопасной дистанции. Его водительский стаж-1 год. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля Toyota получила различные ушибы, в момент ДТП девушка была пристегнута ремнем безопасности.
Фото: mordovmedia.ru