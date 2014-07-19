Россельхознадзор запретил импорт фруктов из Молдавии

Россельхознадзор также ограничил ввоз растительной продукции из Молдавии в ручной клади и багаже пассажиров. Ведомство приняло такое решение в связи с большим количеством нарушений при поставках продукции из Молдавии. Ранее председатель молдавского союза сельхозпроизводителей «Униагропротект» Александр Слусарь заявил, что запрет на импорт молдавских фруктов в Россию приведет к серьезному падению цен на эту продукцию на местном рынке. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
По его словам, переориентировать экспорт на другие страны смогут не более 10–20 процентов производителей, они будут вынуждены распродавать свой урожай на внутреннем рынке. Слусарь добавил, что 90 процентов молдавской растениеводческой продукции экспортируется в СНГ, в основном в Россию.
Россельхознадзор 10 июля проинформировал Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии о возможном введении запрета на импорт молдавских фруктов из-за обнаруженного в партии абрикосов бабочки плодожорки восточной. Этот вредитель поражает плоды и молодые побеги персика, айвы, груши и сливы. Также к повреждаемым ими культурам относятся абрикос, яблоня, мушмула и кизильник.
16 июля Минэкономразвития подготовило правительственное постановление, согласно которому Россия намерена в одностороннем порядке ввести пошлины на некоторые виды молдавской продукции. Речь идет о вине, мясе, зерне, сахаре, фруктах и овощах.
Сообщалось, что пошлины вводятся в связи с тем, что Молдавия ратифицировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ранее Россия предупреждала Кишинев, что сближение с ЕС приведет к переходу на режим наибольшего благоприятствования. Данный режим предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров размером 7,8 процента.
Фото: fruitnews.ru