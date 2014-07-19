Россельхознадзор запретил импорт фруктов из Молдавии

Россельхознадзор также ограничил ввоз растительной продукции из Молдавии в ручной клади и багаже пассажиров. Ведомство приняло такое решение в связи с большим количеством нарушений при поставках продукции из Молдавии. Ранее председатель молдавского союза сельхозпроизводителей «Униагропротект» Александр Слусарь заявил, что запрет на импорт молдавских фруктов в Россию приведет к серьезному падению цен на эту продукцию на местном рынке. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.