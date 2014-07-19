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Роспотребнадзор предложил новую обязательную прививку

19 июля 2014, 12:19
Дети в России будут проходить вакцинацию против гемофильной инфекции. Предложение об этом будет направлено Роспотребнадзором в адрес Минздрава РФ. Вакцинацию предлагается проводить в течение первого года жизни ребенка.
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Дети

В настоящее время прививка против гемофильной инфекции осуществляется в рамках Национального календаря прививок 3-месячным детям, но — только находящимся в группах риска. В группу риска входят дети, страдающие иммунодефицитными состояниями, анатомическими дефектами, онкогематологическими заболеваниями или длительно получающие иммуносупрессивную терапию, а также рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией и сами зараженные ВИЧ-инфекцией.

С 2011 года — времени введения этой вакцинации — число выполненных прививок выросло до 514 тысяч. Однако, по мнению Роспотребнадзора, этого недостаточно для сформирования коллективного иммунитета. Отмечается, что после введения массовой вакцинации в Европе и США количество гемофильных инфекций упало на 90%. Поэтому Роспотребнадзор предлагает проводить массовую вакцинацию детей на первом году жизни против гемофильной инфекции. Соответствующее предложение с финансово-экономическим обоснованием целесообразности массовой иммунизации Роспотребнадзор предполагает направить в Минздрав. Об этом пишет MedikForum.ru.

Напомним, что гемофильная инфекция вызывает гнойный бактериальный менингит. Чаще всего заболевают дети в возрасте до одного-двух лет, поэтому время от времени и возникают дискуссии относительно необходимости обязательной иммунизации.

Фото: count.all-news.net.ua

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