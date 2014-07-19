Роспотребнадзор предложил новую обязательную прививку

В настоящее время прививка против гемофильной инфекции осуществляется в рамках Национального календаря прививок 3-месячным детям, но — только находящимся в группах риска. В группу риска входят дети, страдающие иммунодефицитными состояниями, анатомическими дефектами, онкогематологическими заболеваниями или длительно получающие иммуносупрессивную терапию, а также рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией и сами зараженные ВИЧ-инфекцией.
С 2011 года — времени введения этой вакцинации — число выполненных прививок выросло до 514 тысяч. Однако, по мнению Роспотребнадзора, этого недостаточно для сформирования коллективного иммунитета. Отмечается, что после введения массовой вакцинации в Европе и США количество гемофильных инфекций упало на 90%. Поэтому Роспотребнадзор предлагает проводить массовую вакцинацию детей на первом году жизни против гемофильной инфекции. Соответствующее предложение с финансово-экономическим обоснованием целесообразности массовой иммунизации Роспотребнадзор предполагает направить в Минздрав. Об этом пишет MedikForum.ru.
Напомним, что гемофильная инфекция вызывает гнойный бактериальный менингит. Чаще всего заболевают дети в возрасте до одного-двух лет, поэтому время от времени и возникают дискуссии относительно необходимости обязательной иммунизации.
Фото: count.all-news.net.ua