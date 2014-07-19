Роспотребнадзор предложил новую обязательную прививку

С 2011 года — времени введения этой вакцинации — число выполненных прививок выросло до 514 тысяч. Однако, по мнению Роспотребнадзора, этого недостаточно для сформирования коллективного иммунитета. Отмечается, что после введения массовой вакцинации в Европе и США количество гемофильных инфекций упало на 90%. Поэтому Роспотребнадзор предлагает проводить массовую вакцинацию детей на первом году жизни против гемофильной инфекции. Соответствующее предложение с финансово-экономическим обоснованием целесообразности массовой иммунизации Роспотребнадзор предполагает направить в Минздрав. Об этом пишет MedikForum.ru.