Мошенники рассылают тюменцам sms о блокировке банковских карт

Одной из жительниц Тюмени 16 июля пришло sms-сообщение с незнакомого номера: «Ваша банковская карта заблокирована! По вопросам тел. 8-800-555-87-03». Через 25 секунд после этого до нее пытались дозвониться с московского номера, о чем также пришло sms-сообщение.
Тюменка в тот день ехала в Екатеринбург и из-за перебоев со связью прочитала эти сообщения 17 июля. Она, конечно же, забеспокоилась, но перезванивать по незнакомому номеру не стала. Продолжая находиться в Екатеринбурге, она связалась со своим банком и выяснила, что с банковской картой все в порядке. Кроме того, через Интернет установлено, что sms-сообщение о блокировки карты пришло с номера телефона из Самарской области. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Правоохранительные органы напоминают, в случае поступления сообщений о блокировке банковских карт гражданам необходимо проявлять бдительность. Надо помнить, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты — это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке или вы получили sms-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в sмs-уведомлении, чтобы не потерять свои деньги.
Если владелец карты перезванивает, мошенники представляются специалистами службы безопасности банка, сотрудниками контакт-центра или службы технической поддержки. В навязчиво-убедительной форме просят немедленно совершить некие действия по отмене блокировки карта. Для этого предлагается подойти к ближайшему банкомату и еще раз позвонить на указанный в sms номер телефона.
Безоговорочно выполняя получаемые по телефону указания, люди сами переводят деньги на чужие банковские карты, кошельки электронных платежных систем, телефоны мошенников или подключают свои банковские карты к услуге мобильный банк на телефон, указанный мошенником, что дает возможность ему самому перевести деньги с карты.
Не сообщайте третьим лицам данные вашей банковской карты (номер, срок действия, пин-код, защитный код карты), в том числе посредством sms-сообщений.
Если кто-то уже пострадал от действий мошенников, необходимо: 1) написать заявление в правоохранительные органы; 2) как можно быстрее связаться с контакт-центром банка по официальному телефону и заблокировать карту, реквизиты которой были переданы мошенникам или по которой были произведены несанкционированные операции; 3) сразу же обраться по телефону к оператору связи, в адрес которого отправлены деньги, с заявлением о мошенничестве и возврате средств (информация о номере телефона, на который были направлены деньги, сотовом операторе и телефоны службы поддержки сотового оператора указаны в чеке, распечатанном банкоматом).
Фото: iz.com.ua