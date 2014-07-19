Мошенники рассылают тюменцам sms о блокировке банковских карт

Правоохранительные органы напоминают, в случае поступления сообщений о блокировке банковских карт гражданам необходимо проявлять бдительность. Надо помнить, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты — это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке или вы получили sms-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в sмs-уведомлении, чтобы не потерять свои деньги.