Мигрантов заставят выучить политическое устройство России

В тест, как пояснили в Минобрнауки, включены вопросы, которые нужно знать мигрантами, приезжающим на работу в Россию. Он состоит из четырех блоков. Первый из них устанавливает «уровень коммуникативной компетенции» иностранцев — они должны уметь читать небольшие по объему тексты (реклама, вывески, интервью, указатели), заполнять анкеты, понимать диалоги. Минимальный лексический уровень составляет 850 слов. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия».
Второй блок посвящен основным событиям истории России. В частности, мигранты должны знать основных исторических фигур, а также основы разных религий и национальные традиции страны. Третий пункт включает в себя знание основ конституционного строя России, куда входят такие понятия, как принцип разделения властей, многопартийность, права и свободы граждан. А четвертый — знание российского права и юридической ответственности иностранцев.
Экзамены для мигрантов будут проводиться в учебных заведениях, которые будут утверждены Минобрнауки. Для их сдачи гастарбайтерам необходимо будет лично подавать заявление в письменной или электронной форме. Тем, кто успешно пройдет испытания, будут выдавать специальный сертификат, который позволяет обратиться в ФМС за разрешением на работу.
Варианты экзаменов будут разработаны для трудовых мигрантов не менее чем из 27 стран. За три года на реализацию проекта потратят около 20 миллионов рублей.
Экзамен мигранты обязаны будут сдавать с 1 сентября, однако результаты теста ФМС начнет требовать только с 1 января 2015 года. В настоящее время мигранты, которые работают в сфере ЖКХ, уже сдают экзамены по русскому языку. По статистике, тестирование успешно проходят 80–85 процентов иностранцев.
Фото: ridus.ru