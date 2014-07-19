Мигрантов заставят выучить политическое устройство России

В тест, как пояснили в Минобрнауки, включены вопросы, которые нужно знать мигрантами, приезжающим на работу в Россию. Он состоит из четырех блоков. Первый из них устанавливает «уровень коммуникативной компетенции» иностранцев — они должны уметь читать небольшие по объему тексты (реклама, вывески, интервью, указатели), заполнять анкеты, понимать диалоги. Минимальный лексический уровень составляет 850 слов. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия».