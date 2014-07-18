В Тюмени стали меньше насиловать и грабить

Хватает летом работы и сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних. Именно в теплое время года юные тюменцы чаще убегают из дома. Как отметила помощник начальника по работе с личным составом городского ведомства Елена Шапошникова, ранее работавшая с несовершеннолетними, с каждым годом «бегунков» все меньше, но проблема все равно не теряет актуальности. При этом дети сбегают не только из дома, но и, к примеру, из оздоровительных лагерей — такие случаи были. Поэтому сотрудники полиции присматривают и за загородными детскими центрами.