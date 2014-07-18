В Тюмени стали меньше насиловать и грабить

Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков. Он отметил, что тенденция к уменьшению количества тяжких и особо тяжких преступлений сохраняется. Так, за июнь количество зарегистрированных грабежей снизилось на 23%. При этом все больше преступлений раскрывается по «горячим следам».
Число зарегистрированных наркопреступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 18%. Но, как считают сотрудники полиции, это результат планомерной оперативной работы по пресечению незаконного оборота наркотиков. За полгода удалось раскрыть 427 преступлений данной направленности, изъято более 3,5 кг различных наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.
По словам Геннадия Пенькова, незначительно возросло количество краж велосипедов и хищений из автомобилей. «Мы работаем в режиме профилактики, но, тем не менее, преступления совершаются. Ряд из них удалось раскрыть», — отметил начальник УМВД по г. Тюмени.
Актуальной для теплого времени года Геннадий Пеньков назвал проблему «пьяной» преступности. По его словам, именно весной, летом и осени тюменцы чаще выпивают и в нетрезвом состоянии нарушают закон. Чтобы улучшить ситуацию, полиция проводит профилактическую работу.
Хватает летом работы и сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних. Именно в теплое время года юные тюменцы чаще убегают из дома. Как отметила помощник начальника по работе с личным составом городского ведомства Елена Шапошникова, ранее работавшая с несовершеннолетними, с каждым годом «бегунков» все меньше, но проблема все равно не теряет актуальности. При этом дети сбегают не только из дома, но и, к примеру, из оздоровительных лагерей — такие случаи были. Поэтому сотрудники полиции присматривают и за загородными детскими центрами.