У тюменской группы есть шанс попасть на европейский фестиваль

Sziget — один из крупнейших европейских фестивалей и, возможно, лучший музыкальный фестиваль в мире. На протяжении 7 дней «Остров Свободы» в Будапеште принимает гостей со всей Европы: ни в одном другом месте вы не сможете посетить столько выступлений любимых исполнителей и при этом отлично отдохнуть.