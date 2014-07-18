У тюменской группы есть шанс попасть на европейский фестиваль

В отборочном этапе конкурса приняло участие около 248 музыкальных коллективов.
С 17 июля начинается очередной этап отбора слушателей. 5 коллективов, набравших наибольшее количество голосов, попадут в итоговый шорт-лист наравне с выбором жюри, в состав которого вошли: Евгений Хавтан — композитор, гитарист, основатель и бессменный лидер легендарной группы «Браво»; Александр Кондуков — музыкальный критик и главный редактор российской версии журнала Rolling Stone; Антон Беляев — певец, музыкант и композитор, фронтмен группы Therr Maitz; Георгий Биргер — заместитель главного редактора сайта о современной музыке «Афиша Волна», и многие другие.
Поддержать группу *ужезима можно проголосовав по ссылке: http://connectedbooking.ru/uzhezima/
Для справки:
Sziget — один из крупнейших европейских фестивалей и, возможно, лучший музыкальный фестиваль в мире. На протяжении 7 дней «Остров Свободы» в Будапеште принимает гостей со всей Европы: ни в одном другом месте вы не сможете посетить столько выступлений любимых исполнителей и при этом отлично отдохнуть.