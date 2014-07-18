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У тюменской группы есть шанс попасть на европейский фестиваль

18 июля 2014, 11:30
Тюменская группа *ужезима борется за право представлять Россию на международном фестивале. Она попала в шорт-лист 40 российских групп, которые прошли во второй отборочный этап одного из крупнейших европейских музыкальных фестивалей «Sziget-2014».

В отборочном этапе конкурса приняло участие около 248 музыкальных коллективов.

С 17 июля начинается очередной этап отбора слушателей. 5 коллективов, набравших наибольшее количество голосов, попадут в итоговый шорт-лист наравне с выбором жюри, в состав которого вошли: Евгений Хавтан — композитор, гитарист, основатель и бессменный лидер легендарной группы «Браво»; Александр Кондуков — музыкальный критик и главный редактор российской версии журнала Rolling Stone; Антон Беляев — певец, музыкант и композитор, фронтмен группы Therr Maitz; Георгий Биргер — заместитель главного редактора сайта о современной музыке «Афиша Волна», и многие другие.

Поддержать группу *ужезима можно проголосовав по ссылке: http://connectedbooking.ru/uzhezima/

Для справки:

Sziget — один из крупнейших европейских фестивалей и, возможно, лучший музыкальный фестиваль в мире. На протяжении 7 дней «Остров Свободы» в Будапеште принимает гостей со всей Европы: ни в одном другом месте вы не сможете посетить столько выступлений любимых исполнителей и при этом отлично отдохнуть.

#Новости#Музыка#Фестиваль#Европа#Ирина#Культура
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