У «Автограда» столкнулись 3 автомобиля

Около часа ночи на подъезде к яхт-клубу «Рубин» от автодороги Тюмень — Омск «Лада» 12-й модели, двигаясь задним ходом, наехала на пешехода. По предварительным данным, водитель и пассажиры автомобиля, вместе употребляли спиртное в кафе, расположенном неподалеку, после чего решили прокатиться. На подъезде к яхт-клубу машина забуксовала, и пассажиры вышли ее подтолкнуть. В этот момент и произошел инцидент. В результате происшествия 26-летний мужчина получил тяжелые травмы — открытый перелом голени и обрыв стопы.