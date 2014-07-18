У «Автограда» столкнулись 3 автомобиля

Как сообщает Госавтоинспекция региона, около двух часов ночи на улице Широтной областного центра столкнулись самосвал DongFeng и Daewoo Nexia. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда перекрестка водителем грузовика. В результате происшествия тяжелые травмы получили 27-летний водитель и две пассажирки «Нексии». У водителя черепно-мозговая травма, 27-летняя девушка получила травму грудной клетки, у 19-летней девушки — травма головы и перелом челюсти.
В пять часов утра на пересечении улиц 50 лет Октября и Мельникайте въехал в бордюр и перевернулся автомобиль Ford Focus. Управлял автомобилем 20-летний молодой человек, находившийся в состоянии опьянения. Сам водитель не пострадал, а двое 20-летних пассажиров «Фокуса» получили травмы головы, лица и грудной клетки.
Три автомобиля — Chevrolet Cruze, Lada Largus и ВАЗ-2114 — столкнулись в половине десятого утра на улице Республики у «Автограда». Причиной происшествия послужило нарушение очередности проезда одним из водителей. Ушибы грудной клетки и бедра получил 26-летний водитель «14-й». Также пострадала 9-летняя девочка, пассажирка «Ларгуса». Девочка перевозилась при помощи детского удерживающего устройства — «бустера», и получила травму колена.
На 253 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в окрестностях Тобольска столкнулись Toyota Avensis и «Лада» десятой модели. По предварительным данным, водитель «Тойоты» не пропустил «десятку» при повороте. В результате происшествия 48-летний водитель «Лады» получил перелом позвоночника.
Около часа ночи на подъезде к яхт-клубу «Рубин» от автодороги Тюмень — Омск «Лада» 12-й модели, двигаясь задним ходом, наехала на пешехода. По предварительным данным, водитель и пассажиры автомобиля, вместе употребляли спиртное в кафе, расположенном неподалеку, после чего решили прокатиться. На подъезде к яхт-клубу машина забуксовала, и пассажиры вышли ее подтолкнуть. В этот момент и произошел инцидент. В результате происшествия 26-летний мужчина получил тяжелые травмы — открытый перелом голени и обрыв стопы.
Фото Госавтоинспекции Тюменской области