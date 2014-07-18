Тюменская область не получила дотаций на зарплату бюджетникам

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Москва и Ненецкий АО остались без федеральной поддержки из-за того, что в них самая высокая бюджетная обеспеченность. Другой регион «тюменской матрешки» Ханты-Мансийский АО между тем попал в список правительства. Федеральный бюджет готов выделить региону 250 млн. 971 тысячу рублей на компенсацию зарплат бюджетникам.