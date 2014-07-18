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Тюменская область не получила дотаций на зарплату бюджетникам

18 июля 2014, 13:51
Тюменская область попала в число субъектов федерации, которые будут лишены дотаций в бюджетной сфере в текущем году. Повышать зарплаты бюджетникам региону придется за счет собственных средств.
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Бюджет

Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованного на официальном сайте Кабинета министров в среду, 17 июля, размер дотаций, предназначенных для частичной компенсации работникам бюджетной сферы, на текущий период составит 20 млрд. рублей. Его получат лишь 79 субъектов федерации.

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Москва и Ненецкий АО остались без федеральной поддержки из-за того, что в них самая высокая бюджетная обеспеченность. Другой регион «тюменской матрешки» Ханты-Мансийский АО между тем попал в список правительства. Федеральный бюджет готов выделить региону 250 млн. 971 тысячу рублей на компенсацию зарплат бюджетникам.

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