Студенты ТюмГУ предлагают туристам сплав по реке

«Туризм не только экономика и прибыль, это еще и гуманистическая миссия, — комментирует проведенную работу заведующая кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства профессор Наталья Балюк. — Проект не коммерческий. Мы нашли точки соприкосновения и общий интерес. Району нужна эта продукция, а нам нужны возможности для полевых исследований, для студенческих практик. Надеюсь, выиграли все. Особенно рада за студентов. Они получили хорошие навыки практической работы и богатейший материал для написания курсовых и дипломных работ».