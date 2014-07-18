Студенты ТюмГУ предлагают туристам сплав по реке

На основании научно-полевых изысканий творческая группа ТюмГУ предложила администрации Уватского района проекты по развитию охотничье-рыболовного, культурно-познавательного, экологического и активного молодежного туризма. Об этом сообщает управление информационной политики вуза.
В ряду конкретных маршрутов предполагаются программа «Остров сильных людей», сплав по реке Ингаир, путешествие в Рачево городище, экологическая тропа Кошелево городище и другие. В рамках культурно-познавательного туризма разработана трассовая экскурсия от Тюмени до Увата и уже проведен по ней информационный тур.
«Туризм не только экономика и прибыль, это еще и гуманистическая миссия, — комментирует проведенную работу заведующая кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства профессор Наталья Балюк. — Проект не коммерческий. Мы нашли точки соприкосновения и общий интерес. Району нужна эта продукция, а нам нужны возможности для полевых исследований, для студенческих практик. Надеюсь, выиграли все. Особенно рада за студентов. Они получили хорошие навыки практической работы и богатейший материал для написания курсовых и дипломных работ».
Надо добавить, что практической составляющей в Институте наук о Земле всегда уделяется особое внимание, умеют здесь находить очень интересные проекты для закрепления теоретических знаний. Это особенно важно в наше время, когда растет спрос на специалистов этой сферы. Растет и поддержка государства — в этом году по направлению «Туризм» университету выделено 13 бюджетных мест.
Фото: odk.kz