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Студенты ТюмГУ предлагают туристам сплав по реке

18 июля 2014, 16:20
Программу туристического маршрута «Остров сильных людей» и сплав по реке Ингаир в Уватском районе предложила группа ученых, аспирантов и студентов ТюмГУ.
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Тюмень

На основании научно-полевых изысканий творческая группа ТюмГУ предложила администрации Уватского района проекты по развитию охотничье-рыболовного, культурно-познавательного, экологического и активного молодежного туризма. Об этом сообщает управление информационной политики вуза.

В ряду конкретных маршрутов предполагаются программа «Остров сильных людей», сплав по реке Ингаир, путешествие в Рачево городище, экологическая тропа Кошелево городище и другие. В рамках культурно-познавательного туризма разработана трассовая экскурсия от Тюмени до Увата и уже проведен по ней информационный тур.

«Туризм не только экономика и прибыль, это еще и гуманистическая миссия, — комментирует проведенную работу заведующая кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства профессор Наталья Балюк. — Проект не коммерческий. Мы нашли точки соприкосновения и общий интерес. Району нужна эта продукция, а нам нужны возможности для полевых исследований, для студенческих практик. Надеюсь, выиграли все. Особенно рада за студентов. Они получили хорошие навыки практической работы и богатейший материал для написания курсовых и дипломных работ».

Надо добавить, что практической составляющей в Институте наук о Земле всегда уделяется особое внимание, умеют здесь находить очень интересные проекты для закрепления теоретических знаний. Это особенно важно в наше время, когда растет спрос на специалистов этой сферы. Растет и поддержка государства — в этом году по направлению «Туризм» университету выделено 13 бюджетных мест.

Фото: odk.kz

#Новости#Уватский район#Туристы#ТюмГУ#Тюмень#Саша#Общество
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