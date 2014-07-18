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Старая Лесобаза на сутки останется без воды

18 июля 2014, 15:47
Утечка на магистральной трубе в «Матмасском» приведет к еще одному суточному отключению, на этот раз в районе старой Лесобазы. Воды в домах не будет с вечера субботы, 19 июля, по воскресенье, 20 июля.

Напомним, авария произошла на дачном участке 14 июля. Спустя несколько дней, 17 июля, «Тюмень Водоканал» отключил на время ремонта от подачи воды три заречных поселка Мыс, Матмасы и Тарманы. Сегодня ночью вода вновь начала поступать в дома жильцов, однако, утечка в СНТ «Матмасский» осталась.

По уточненной информации от «Тюмень Водоканала» течь будет еще двое суток, пока подрядная организация компании занимается санацией резервной трубы с Лесобазы в заречную часть города. Именно с этими работами связаны грядущие отключения в районе.

Согласно списку на сайте «Тюмень Водоканала» под отключение попадут частные дома по улицам Юбилейная, Заслонова, Энтузиастов, Ключевской, Рябиновой, Березовой, Бориса Таныгина, Уренгойской и другим. Также без воды останутся шесть административных зданий. Согласно плану, прекратится водоснабжение в 20.00 в субботу 19 июля, возобновится в то же время в воскресенье, 20 июля.

Запитывать систему по новой схеме ремонтные бригады начнут в ночь с субботы на воскресенье. Ремонтные работы на поврежденной трубе должны начаться на следующей неделе.

#Новости#Происшествия#Тюмень Водоканал#Водопровод#Вода#Авария на водопроводе#Алексей
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