Старая Лесобаза на сутки останется без воды

Согласно списку на сайте «Тюмень Водоканала» под отключение попадут частные дома по улицам Юбилейная, Заслонова, Энтузиастов, Ключевской, Рябиновой, Березовой, Бориса Таныгина, Уренгойской и другим. Также без воды останутся шесть административных зданий. Согласно плану, прекратится водоснабжение в 20.00 в субботу 19 июля, возобновится в то же время в воскресенье, 20 июля.