Социальный видеоролик собрал полный зал

Кроме того, были вопросы по текущей ситуации со спортивными площадками и привлечением молодежи к занятиям спортом. Так, прозвучал вопрос о том, можно ли жителям города заниматься спортом на оборудованных школьных площадках, в частности, на площадках школ в районе Московского тракта. Оказалось, что это зависит от позиции директора каждой конкретной школы. Сегодня ведутся переговоры о возможности проведения общественных тренировок на территории учебных заведений этого района в рамках программы «Здравый смысл».