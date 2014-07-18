Социальный видеоролик собрал полный зал

Премьерный показ социального видеоролика, снятого в рамках проекта «Стань сильнее — выбери спорт!», состоялся в тюменском кинотеатре «Киномечта» (ТРЦ «Колумб») 17 июля. В ходе проекта, реализуемого Фондом поддержки спорта, появится серия социальных роликов.
Премьера собрала полный зал зрителей, в числе которых представители спортивных федераций, прославленные тюменские спортсмены и жители города. Пришедшие на премьеру получили возможность сфотографироваться со знаменитыми спортсменами: заслуженным мастером спорта по футболу Николаем Переверзевым, заслуженным мастером спорта по греко-римской борьбе, призером Олимпийских игр Владимиром Чебоксаровым и заслуженным мастером спорта по бодибилдингу Натальей Проскуряковой.
После показа полутораминутного видеоролика в кинозале состоялось его обсуждение. Зрители оставили положительные отзывы, некоторые интересовались отдельными деталями видео: выбором спортсменов, особенностями текста. Заметим, что в ролике снялись не профессиональные актеры, а обычные тюменские ребята и знаменитые спортсмены нашего региона: Николай Переверзев, Рустам Тотров и Юлия Ушакова.
Кроме того, были вопросы по текущей ситуации со спортивными площадками и привлечением молодежи к занятиям спортом. Так, прозвучал вопрос о том, можно ли жителям города заниматься спортом на оборудованных школьных площадках, в частности, на площадках школ в районе Московского тракта. Оказалось, что это зависит от позиции директора каждой конкретной школы. Сегодня ведутся переговоры о возможности проведения общественных тренировок на территории учебных заведений этого района в рамках программы «Здравый смысл».
В завершение все собравшиеся смогли бесплатно посмотреть новый российский кинофильм о легендарном спортсмене «Поддубный», — сообщают в пресс-центре департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
«Проекты, которые реализует Фонд поддержки спорта, очень актуальны, — рассказывает депутат Тюменской городской думы, председатель попечительского совета Фонда Олег Чемезов. — Любое мероприятие, которое организуют ребята, проходит на высоком уровне. Сегодняшняя премьера не стала исключением. Очень приятно видеть полный зал молодежи. Это значит, что работа ведется не зря и пропаганда здорового образа жизни осуществляется не на словах, а на деле».
Фото: http://www.proximainform.net