Скорость интернета — скорость жизни

Масла в огонь подлил сын: оказалось, мы совершенно зря подарили ему планшет, потому что изображение, когда он общается с друзьями по скайпу, постоянно тормозит, как, кстати, и онлайн-игры. Я не стал признаваться, что рабочая почта на моем смартфоне тоже работает не очень, а позвонил в техподдержку провайдера. Оператор сообщил, что скорости по нашему тарифу — до 5 Мбит/c — может быть недостаточно при одновременной работе в Сети нескольких устройств.