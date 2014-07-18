Скорость интернета — скорость жизни

Масла в огонь подлил сын: оказалось, мы совершенно зря подарили ему планшет, потому что изображение, когда он общается с друзьями по скайпу, постоянно тормозит, как, кстати, и онлайн-игры. Я не стал признаваться, что рабочая почта на моем смартфоне тоже работает не очень, а позвонил в техподдержку провайдера. Оператор сообщил, что скорости по нашему тарифу — до 5 Мбит/c — может быть недостаточно при одновременной работе в Сети нескольких устройств.
«Но ведь раньше интернет работал», — хотел возразить я, но вовремя вспомнил, что новые гаджеты появились в нашем доме не так давно. Оператор порекомендовал выбрать новый тариф, я остановился на самом быстром, со скоростью до 100 Мбит/c.
Чем больше пользователей, устройств и приложений одновременно подключено к домашнему Wi-Fi, тем бОльшая скорость необходима. А значит, смена тарифа — всего лишь вопрос времени, и чем скорее его решить, тем быстрее в семье вновь воцарится мир и спокойствие — проверено на себе.
Как сообщает сервис NetIndex*, средняя скорость интернета в мире составляет 18 Мбит/с, а в России — 23,8 Мбит/c. По этому показателю наша страна занимает 31-е место, уступая Японии, Франции и Германии, но опережая США, Канаду и Австрию.
Кстати, по данным того же NetIndex, наш провайдер — «Дом.ru» — лидирует в России по средней скорости доступа. Своим абонентам компания обеспечивает 50,75 Мбит/c*, то есть вдвое больше, чем в среднем по стране. Откуда такие космический показатель? Оказалось, «Дом.ru» построил в 56 городах современные сети с большой пропускной способностью, тем самым создав задел — возможность наращивать скорости, обеспечивая постоянно растущие потребности пользователей в гигабайтах информации.
К концу июня благодаря стараниям провайдера интернет для ее абонентов стал быстрее во всех городах присутствия. «Дом.ru» увеличил скорость на действующих тарифных планах, причем тарифы с минимальной скоростью были «ускорены» сразу в 1,5–2 раза. А новым пользователям стал доступен скоростной бонус. С ним абонент целый год пользуется интернетом на максимальной скорости — до 100 Мбит/с. В качестве приятных бонусов — антивирус Kaspersky Internet Security 2014 на месяц, бесплатный Wi-Fi в популярных местах отдыха на максимально доступной скорости.
Сейчас, когда скорость интернета равна скорости жизни, подход «Дом.ru» импонирует и вызывает уважение. Согласны? Тогда заходите на www.domru.ru или звоните по тел. 8-800-333-7000. До встречи в Сети!
*Данные на 22.04.2014 г.