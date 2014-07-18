Сбил двух детей и скрылся. Водитель в розыске

В результате происшествия девочка получила ушибы, мальчик находится в больнице с тяжелыми травмами. Автомобиль, предположительно, «Лада» 10-го семейства, светлого (серебристого) цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле, причастном к данному происшествию, и его водителе, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–686, 794–580 или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 794–610. Также призываем самого водителя добровольно явиться в ГИБДД.