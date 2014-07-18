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Сбил двух детей и скрылся. Водитель в розыске

18 июля 2014, 10:35
Госавтоинспекция ведет розыск водителя, сбившего двух детей в поселке Матмасы и скрывшегося с места происшествия.
Сюжет
Дети

Как сообщают в ведомстве, ДТП произошло 17 июля около 15:20 минут на улице Мусы Джалиля напротив дома № 3. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на шедших по дороге детей, 11-летнюю девочку и 4-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия.

В результате происшествия девочка получила ушибы, мальчик находится в больнице с тяжелыми травмами. Автомобиль, предположительно, «Лада» 10-го семейства, светлого (серебристого) цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией об автомобиле, причастном к данному происшествию, и его водителе, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–686, 794–580 или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 794–610. Также призываем самого водителя добровольно явиться в ГИБДД.

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