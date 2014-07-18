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Рыба в шоке. В Сладково будут по-новому ее морозить

18 июля 2014, 11:01
Уникальная линия «шоковой» заморозки рыбы опробована в Тюменском районе. Она может распотрошить рыбу без применения больших людских ресурсов и разложить по размерному ряду и заморозить. Горожане больше не увидят рыбу в мешках и переломанных коробках.

Линия вскоре заработает в Сладково. Она настроена на рыбу местного разведения, уже сформирована и прошла тестовые испытания.

«Ведь мы как привыкли видеть замороженную рыбу в мешках — в беспорядке лежащую друг на друге, подчас в разлезающихся коробках и ящиках. Рыба могла быть ободрана, имела зачастую некондиционный вид. А между тем, есть мировая культура производства рыбы. Хранение продукта и есть часть этого процесса. Наша линия может распотрошить рыбу без применения больших людских ресурсов, разложить по размерному ряду и заморозить. Поэтому переработчику можно будет легко рассортировать рыбу. Что-то уйдет на долгий срок хранения, что-то сразу на разделочный стол. Предельные показатели производства 40 тонн в сутки. Пока нацеливаемся на 20–30 тонн с возможностью роста. Еще одна особенность нашей линии — шоковая заморозка, которая гарантирует пищевую безопасность с максимальным сохранением всех полезных веществ рыбы. Мощность этой линии открыта для всех предприятий региона. Качество будет значительно превосходить то, что мы имеем сегодня», — прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.

Работа над созданием этой линии длилась около пяти лет, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

#Новости#Рыба#Оцелот#Рыбоводство#Женя#Общество
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