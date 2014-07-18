Рыба в шоке. В Сладково будут по-новому ее морозить

«Ведь мы как привыкли видеть замороженную рыбу в мешках — в беспорядке лежащую друг на друге, подчас в разлезающихся коробках и ящиках. Рыба могла быть ободрана, имела зачастую некондиционный вид. А между тем, есть мировая культура производства рыбы. Хранение продукта и есть часть этого процесса. Наша линия может распотрошить рыбу без применения больших людских ресурсов, разложить по размерному ряду и заморозить. Поэтому переработчику можно будет легко рассортировать рыбу. Что-то уйдет на долгий срок хранения, что-то сразу на разделочный стол. Предельные показатели производства 40 тонн в сутки. Пока нацеливаемся на 20–30 тонн с возможностью роста. Еще одна особенность нашей линии — шоковая заморозка, которая гарантирует пищевую безопасность с максимальным сохранением всех полезных веществ рыбы. Мощность этой линии открыта для всех предприятий региона. Качество будет значительно превосходить то, что мы имеем сегодня», — прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев.