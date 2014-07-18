Развязку у «Южного» частично закроют

Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на «Мостоотряд-36», временные меры связаны с началом производства работ по устройству шумозащитных экранов и переустройству коммуникации на улице Мельникайте.
Водителям транспортных средств рекомендуют выбирать пути объезда данного участка дороги.
В пресс-службе «Тюменьгортранса» добавляют, что маршруты № 44, № 50 и № 61 будут объезжать закрытый участок по улицам проезд 9 мая и Валерии Гнаровской. По этим же улицам будут двигаться в сторону Первого микрорайона автобусы № 57. В схемы движения включены временные остановочные пункты по адресам улица Широтная, 29 и улица Гнаровской, 8.
Маршруты № 13 и № 51 будут идти в объезд по улицам Николая Федорова и З0 лет Победы, и далее по обычным схемам. По этим же улицам будет двигаться маршрут № 134 в сторону остановки «з-д Медоборудования».
Маршрут № 14 будет поворачивать с Широтной на Федорова и далее двигаться по улицам 30 лет Победы и Мельникайте до Широтной.
Маршрут № 17 в сторону Восточного микрорайона будет двигаться по Мельникайте, Широтной и далее по Пермякова, в сторону района Метелева — по улицам Федорова, 30 лет Победы и далее по существующей схеме.
Маршрут № 5 пройдет по путепроводу улицы Мельникайте до объездной дороги и далее будет двигаться через Молодежную и 30 лет Победы.
Подробную информацию о движении общественного транспорта в районе строительства транспортной развязки улиц Широтной и Мельникайте можно уточнить по номеру телефона 8-800-300-1924.