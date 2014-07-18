Развязку у «Южного» частично закроют

В пресс-службе «Тюменьгортранса» добавляют, что маршруты № 44, № 50 и № 61 будут объезжать закрытый участок по улицам проезд 9 мая и Валерии Гнаровской. По этим же улицам будут двигаться в сторону Первого микрорайона автобусы № 57. В схемы движения включены временные остановочные пункты по адресам улица Широтная, 29 и улица Гнаровской, 8.