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Приставы и ГИБДД взялись за пьяниц-должников

18 июля 2014, 12:18
Водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, и не оплативших штраф, призовут к ответу. Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области совместно с судебными приставами УФССП России по Тюменской области проведут целевые мероприятия по принудительному исполнению постановлений об административных правонарушениях.
Сюжет
Тюмень

Госавтоинспекция Тюменской области обеспокоена исполнением принципа неотвратимости наказания для водителей, отстраненных от управления транспортным средством. Суды в настоящее время назначают в таких случаях не только срок лишения права управления, но и штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения 50 тысяч рублей. В текущем году сотрудники ГИБДД за управление в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования отстранили от управления около 5,5 тысяч водителей, в отношении которых помимо срока лишения прав, судами вынесено штрафов на общую сумму более 90 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы остается неоплаченной.

Вопросы исполнения постановлений о наложении административного штрафа за нарушения ПДД судами Тюменской области и решения вопросов о привлечении лиц к административной ответственности за неуплату штрафов обсудили руководители Управления Федеральной службы судебных приставов и Управления ГИБДД по Тюменской области. Начальник областного Управления Госавтоинспекции Геннадий Лоточкин предложил провести целевое мероприятие, которое состоится в ближайшее время. Главная цель запланированных совместных действий — повышение эффективности взыскания административных штрафов в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы Тюменской области будут осуществлять комплекс мер, направленный на погашение гражданами задолженности по административным штрафам. Совместные рейды судебных приставов — исполнителей структурных подразделений УФССП России по Тюменской области и сотрудников ГИБДД будут проходить как по квартирам должников, так и на дорогах области, сообщают в ГИБДД и пресс-службе УФССП.

#Новости#Служба судебных приставов#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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