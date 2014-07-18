Приставы и ГИБДД взялись за пьяниц-должников

Госавтоинспекция Тюменской области обеспокоена исполнением принципа неотвратимости наказания для водителей, отстраненных от управления транспортным средством. Суды в настоящее время назначают в таких случаях не только срок лишения права управления, но и штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения 50 тысяч рублей. В текущем году сотрудники ГИБДД за управление в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования отстранили от управления около 5,5 тысяч водителей, в отношении которых помимо срока лишения прав, судами вынесено штрафов на общую сумму более 90 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы остается неоплаченной.
Вопросы исполнения постановлений о наложении административного штрафа за нарушения ПДД судами Тюменской области и решения вопросов о привлечении лиц к административной ответственности за неуплату штрафов обсудили руководители Управления Федеральной службы судебных приставов и Управления ГИБДД по Тюменской области. Начальник областного Управления Госавтоинспекции Геннадий Лоточкин предложил провести целевое мероприятие, которое состоится в ближайшее время. Главная цель запланированных совместных действий — повышение эффективности взыскания административных штрафов в сфере безопасности дорожного движения.
В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы Тюменской области будут осуществлять комплекс мер, направленный на погашение гражданами задолженности по административным штрафам. Совместные рейды судебных приставов — исполнителей структурных подразделений УФССП России по Тюменской области и сотрудников ГИБДД будут проходить как по квартирам должников, так и на дорогах области, сообщают в ГИБДД и пресс-службе УФССП.