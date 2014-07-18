Приставы и ГИБДД взялись за пьяниц-должников

Госавтоинспекция Тюменской области обеспокоена исполнением принципа неотвратимости наказания для водителей, отстраненных от управления транспортным средством. Суды в настоящее время назначают в таких случаях не только срок лишения права управления, но и штраф в размере 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения 50 тысяч рублей. В текущем году сотрудники ГИБДД за управление в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования отстранили от управления около 5,5 тысяч водителей, в отношении которых помимо срока лишения прав, судами вынесено штрафов на общую сумму более 90 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы остается неоплаченной.