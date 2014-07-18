Посетителям ресторанов и ночных клубов напомнят о трезвой езде

В ГИБДД надеются, что кого-то из водителей эти плакаты и памятки уберегут от неправильных решений, навеянных употреблением алкоголя. «Очень многие водители, будучи трезвыми, не думают, что могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, но, выпив, забывают напрочь о том, что можно, а что нельзя. Им корректно напомнят об этом, подав вместе со счетом специальную памятку», — отмечают в ведомстве.