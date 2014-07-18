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Посетителям ресторанов и ночных клубов напомнят о трезвой езде

18 июля 2014, 10:45
В ходе социальной кампании «За руль с трезвой головой!» посетителям 15-ти тюменских заведений ресторанного холдинга «Ассорти Ресторантс» будут вручать памятки о последствиях пьяной езды. Кроме того, в ресторанах, пивных барах и ночных клубах будут размещены плакаты «За руль — с трезвой головой!» и «Береги себя!».

В ГИБДД надеются, что кого-то из водителей эти плакаты и памятки уберегут от неправильных решений, навеянных употреблением алкоголя. «Очень многие водители, будучи трезвыми, не думают, что могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, но, выпив, забывают напрочь о том, что можно, а что нельзя. Им корректно напомнят об этом, подав вместе со счетом специальную памятку», — отмечают в ведомстве.

Ежедневно в Тюмени инспекторы ДПС отстраняют от управления транспортом до 30 водителей в состоянии опьянения, среди них посетители питейных заведений не редкость, особенно это касается молодежи.

ГИБДД и руководство развлекательных заведений Тюмени рассматривают и другие формы взаимодействия, направленного на профилактику пьяной езды. Это наш город, и от нас зависит безопасность его дорог.

#Новости#Алкоголь#Транспорт#Olga#Общество
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