Павел Астахов посетил украинских беженцев в Тараскуле

Со времени начала боевых действий в восточных регионах Украины в тюменском пункте побывали уже более 300 беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
По словам Уполномоченного, везде, куда приезжают украинские граждане, им создаются условия для безопасной жизни, нормального питания и, конечно, предлагают вакансии. Пока работа по последнему пункту ведется недостаточно плотно. В Тюменской области много вакансий, которые могли бы быть заполнены гражданами Украины, сообщает пресс-служба детского обмудсмена.
У беженцев существует множество трудностей правового характера. Поскольку если человек регистрируется как беженец, он должен сначала сдать паспорт, оформить вид на жительство и затем получить гражданство. Далеко не все это могут сделать, однако, получить работу в РФ без такого оформления невозможно.
«Беженцы в России должны зарегистрироваться, получить какой-либо статус. У нас есть разные варианты — шесть видов учета Федеральной миграционной службы, — сообщил Павел Астахов. — Мы людей разместили, кого надо одеть — одели, выдаем гуманитарную помощь, раздаем материальную помощь, собранную населением, кормим. Мы проверяем, как действует эта система в регионах. Сегодня сделали это в Тараскуле, позавчера я осмотрел такой же пункт временного размещения в Калмыкии, пять дней назад — в Крыму, до этого — в Туле, Казани, Ростове».
Что касается детей вынужденных переселенцев, то многие из них даже не прошли диспансеризацию, имеют хронические и текущие острые заболевания. Во всех пунктах временного размещения беженцев есть дети с кожными и инфекционными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которых отправляют в стационар. Самое главное, что практически все прибывшие — без вакцинации, поскольку там, где они жили, прививочная кампания не проводилась в том объеме, в каком необходимо по современным требованиям. Сейчас им делают прививки, проводят процедуры, направленные на повышение иммунитета.
Также по словам Астахова, сейчас стоит подумать и об образовании детей. Те, кто уже окончил среднюю школу, вполне могут продолжить обучение в вузах и ссузах. Следует подумать об обучении школьников. По предложению омбудсмена можно создавать временные классы обучения там, где проживает много семей с Украины. Преподаватели смогут приезжать туда, чтобы давать уроки.