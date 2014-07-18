Павел Астахов посетил украинских беженцев в Тараскуле

Что касается детей вынужденных переселенцев, то многие из них даже не прошли диспансеризацию, имеют хронические и текущие острые заболевания. Во всех пунктах временного размещения беженцев есть дети с кожными и инфекционными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которых отправляют в стационар. Самое главное, что практически все прибывшие — без вакцинации, поскольку там, где они жили, прививочная кампания не проводилась в том объеме, в каком необходимо по современным требованиям. Сейчас им делают прививки, проводят процедуры, направленные на повышение иммунитета.