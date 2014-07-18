Не поделили сигарету. Один труп

В одном из домов на улице Карла Маркса двое подвыпивших мужчин решили закурить. Сигарета была последняя, то есть целиком достаться могла лишь одному. «Тогда 33-летний уроженец деревни Михайловка Ишимского района Тюменской области взял нож и нанес два удара в область спины своего знакомого, а затем, не желая останавливаться на достигнутом, нанес ещё три удара в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает следственный отдел.