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Не поделили сигарету. Один труп

18 июля 2014, 16:46
Двое нетрезвых знакомых не поделили последнюю сигарету. Завертелась перепалка, а затем и поножовщина. Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщает Следственный отдел по Калининскому административному округу города Тюмень Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, все случилось 14 июля текущего года.

В одном из домов на улице Карла Маркса двое подвыпивших мужчин решили закурить. Сигарета была последняя, то есть целиком достаться могла лишь одному. «Тогда 33-летний уроженец деревни Михайловка Ишимского района Тюменской области взял нож и нанес два удара в область спины своего знакомого, а затем, не желая останавливаться на достигнутом, нанес ещё три удара в область грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает следственный отдел.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорят в ведомстве.

Фото n1.by

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