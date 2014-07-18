На Аллее кошек будут «сушить» на веревках фотографии

В этот раз «Сушка» не ограничится только выставочно-обменной частью, запланирована богатая программа, которая наверняка заинтересует фотографов. С 13 до 15 часов в фотостудии Artroom (Первомайская, 11) пройдет фотобарахолка.
Во время фотобарахолки тюменский фотограф и дизайнер Александр Бутц расскажет о Raw Photo Processor и чистке матрицы, а также покажет, как и зачем нужно калибровать монитор. Фотограф Александр Денисов поделится информацией про бэк- и фронт-фокус на камерах и стеклах. Кроме того, он сможет провести тестирование и проверку ваших объективов.
Также в фотостудии планируется провести два круглых стола, на которых обсудят специфику работы с фотоматериалах в местных новостных изданиях. Представители тюменских СМИ, а также развлекательных порталов расскажут о работе своих фотослужб и поделятся опытом.
Организаторы «Сушки» — «Академия фотографии» — напоминают правила участия. Любой может повесить свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свой снимок можно подписать: оставить на обороте автограф, контакты для связи, послание будущему обладателю фотографии.
Размер фотографий может быть любым — от 10×15 см до 1×1 м. Предпочтительный 30×40 см.
Фото: http://vk.com/event72350510