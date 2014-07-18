На Аллее кошек будут «сушить» на веревках фотографии

Во время фотобарахолки тюменский фотограф и дизайнер Александр Бутц расскажет о Raw Photo Processor и чистке матрицы, а также покажет, как и зачем нужно калибровать монитор. Фотограф Александр Денисов поделится информацией про бэк- и фронт-фокус на камерах и стеклах. Кроме того, он сможет провести тестирование и проверку ваших объективов.