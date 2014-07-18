Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 июля

Фотографии на прищепках вывесят на аллее Кошек в рамках уже традиционного мероприятия «Сушка» 20 июля с 12 до 18 часов. В обмен на свои фотографии можно будет забрать чьи-то чужие. В этот раз «Сушка» не ограничится только выставочно-обменной частью, запланированы фотобарахолка, чаепитие, круглые столы в фотостудии Artroom с 13 до 18 часов.