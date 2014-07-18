Куда сходить в Тюмени в выходные: 18 — 20 июля

Музыка
Слушать всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского под открытым небом, в окружении величественных стен Тобольского кремля будут гости фестиваля «Лето в Тобольском кремле» в эти выходные. Он выступит вместе с оркестром театра «Новая опера» с новой концертной программой «Песни советских композиторов».
Исполнять кавер-версии хитов группы «Король и шут» будут в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 20 июля, начало в 19 часов. На сцене группы Forester и Red Ray, вход — 100 рублей.
Днем раньше эти же коллективы, а также группа «Порох» сыграют песни «КиШ» в «Байконуре» (Ленина, 4), начало в 18 часов.
Квартирник «Слоеные ритмы» от центра музыкального развития Romantic sound пройдет 20 июля в 18 часов в концертно-танцевальном зале «Байконур». Выступят A prima vista (академический андерграунд), Bazilios Band. Вход — 100 рублей.
Спорт
В Тюмени 19 июля пройдет IV квадрофестиваль — единственное в регионе мероприятие, объединяющее спортсменов-любителей и владельцев квадроциклов. В большом котловане, неподалеку от переправы через Туру, подготовлена гоночная трасса со множеством препятствий, которые необходимо преодолеть. Приезжайте: ул. Дачная, 2б (дорога от Тобольского тракта к переправе). Начало 19 июля в 12:00, вход свободный.
Мастер-класс
Варить мыло в домашних условиях научат в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5) в субботу в 15 часов. Вы узнаете, из чего можно сделать мыло, какие добавки можно использовать и какие виды мыльной основы существуют. Предварительная запись обязательна по тел.: 46-84-09.
Разное
Фотографии на прищепках вывесят на аллее Кошек в рамках уже традиционного мероприятия «Сушка» 20 июля с 12 до 18 часов. В обмен на свои фотографии можно будет забрать чьи-то чужие. В этот раз «Сушка» не ограничится только выставочно-обменной частью, запланированы фотобарахолка, чаепитие, круглые столы в фотостудии Artroom с 13 до 18 часов.
Своеобразный день открытых дверей пройдет в субботу в «Воркплейсе на Свердлова» с 12 до 20 часов. Любой желающий может посетить стены воркплейса, познакомиться с работами резидентов и купить приглянувшуюся вещь, либо снять мерки в просторной примерочной и заказать вещь под свой размер.
Прогуляться по закоулкам нашего города, а именно — в Метелево, в воскресенье предлагает «Необычайная Тюмень». «Там Край Земли, и под обрывом — древнее море. Мы спустимся в овраги и пойдём потаёнными тропами. Пройдём под заборами водозаборной станции и проберёмся между могильных плит», — зазывают организаторы. Встреча участников — на конечной остановке автобуса 17, «д. Метелево», в 11 часов в воскресенье.
Фото Александра Засекина
Посмотреть самый крупный турнир по игре в Dota 2 можно будет с 18 до 21 июля в центре «3,14тоНн» (ул. 30 лет Победы, 75/1). С пятницы по воскресенье — отборочные туры, вход 100 рублей.
В спортивно-стрелковом комплексе «Стальной азарт» в субботу будут отмечать традиционный марийский праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). В программе концерт, выставка декоративно-прикладного творчества, национальные обрядовые действа.
Сыграть в настольные игры можно в субботу в 18 часов в «Ресторане здорового питания» (Водопроводная, 30). Вашему вниманию будут представлены «Экивоки», «За бортом», «Манчкин», «Бум», «Шакал», «Тот самый», «7 на 9», «Запретная пустыня», Повелитель токио» и многие другие… Вход — бесплатный.
Титульное фото к новости: http://vk.com/event72350510