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К концу года у нового моста на Челюскинцев появится пролетное строение

18 июля 2014, 09:53
В ближайшие годы в Тюмени планируется строительство нескольких крупных дорожных объектов. О них журналистам рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
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Тюмень

«Мы приступили к строительству еще одного моста в створе улицы Челюскинцев. Сейчас „Мостострой-12“ выполняет там обустройство опор, — напомнил он. — Завершается разработка проектной документации на строительство развязок на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского, Пермякова и Федюнинского с расширением улицы Федюнинского на участке от Пермякова до Мельникайте. Завершается корректировка проектной документации на реконструкцию моста через реку Туру в районе улицы Мельникайте».

Заместитель генерального директора ООО «Мостострой-12» Владислав Вавилин добавил, что русло реки под мостом Челюскинцев останется судоходным. На первом этапе будет построен новый мост, а на втором реконструируют старый. «До конца года мы планируем смонтировать пролетное строение. Ввод запланирован на конец 2015 года», — сообщил он.

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