К концу года у нового моста на Челюскинцев появится пролетное строение

«Мы приступили к строительству еще одного моста в створе улицы Челюскинцев. Сейчас „Мостострой-12“ выполняет там обустройство опор, — напомнил он. — Завершается разработка проектной документации на строительство развязок на пересечении улиц Мельникайте и Федюнинского, Пермякова и Федюнинского с расширением улицы Федюнинского на участке от Пермякова до Мельникайте. Завершается корректировка проектной документации на реконструкцию моста через реку Туру в районе улицы Мельникайте».