Горячие новости: школьные учебники, провал асфальта и ДТП под наркотиками

8346 раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку о том, что школьные учебники переведут в электронный вид. Об этом не первый раз пишет портал со ссылками на федеральные источники. А вот тюменцы неоднозначно воспринимают нововведение. Отметим, что в нашем городе уже есть школьники, использующие вместо некоторых традиционных учебников электронные книги. Их родители считают, что это удобно — об этом пишут в комментариях к новости. Но есть и другое мнение — что прибор будет портить глаза, и школьники будут использовать его как шпаргалку или для игр. Безусловно, все может быть, но кто из нас в школьные годы не делал шпаргалок Всего у новости 21 комментарий.