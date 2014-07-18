Горячие новости: школьные учебники, провал асфальта и ДТП под наркотиками

8346 раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку о том, что школьные учебники переведут в электронный вид. Об этом не первый раз пишет портал со ссылками на федеральные источники. А вот тюменцы неоднозначно воспринимают нововведение. Отметим, что в нашем городе уже есть школьники, использующие вместо некоторых традиционных учебников электронные книги. Их родители считают, что это удобно — об этом пишут в комментариях к новости. Но есть и другое мнение — что прибор будет портить глаза, и школьники будут использовать его как шпаргалку или для игр. Безусловно, все может быть, но кто из нас в школьные годы не делал шпаргалок Всего у новости 21 комментарий.
На втором месте ТОПа и почти 4 тысячи просмотров у информации о провале асфальта прямо в центре города. В среду асфальт на улице Республики возле Технопарка продавился и треснул. Пробоину сразу оцепили сотрудники дорожной полиции, на место прибыли работники водоканала. Уже на следующий день покрытие полностью было восстановлено. В комментариях горожане вспоминают не так давно случившийся провал асфальта на Харьковской. «Мы уходим под землю», — пишет со смайликами 13th_warrior . Всего у информашки 15 комментариев.
А третья новость — воспоминание о трагедии, случившейся в нашем городе в феврале. Вячеслав Устюгов на грузовом автофургоне Mercedes доставил из Екатеринбурга в Тюмень товар, который в течение дня развозил по магазинам. Вечером, около 20:22, подъезжая по левому ряду к перекрестку улиц Республики — Мельникайте, Устюгов решил с Республики повернуть налево — на Мельникайте, хотя дорожный знак разрешал ему движение только прямо. Кроме того, при повороте налево водитель не уступил дорогу автобусу 14-го маршрута, который двигался во встречном направлении. Автобус отбросило и под его колесами погибли два пешехода. В ходе расследования, выявлено, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением метилендиоксипировалерона. 3230 просмотров набрала новость. Горожане оставили 18 комментариев.
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