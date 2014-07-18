«Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост губернатора

Напомним, выбор состоял из четырех кандидатур. Среди них первый заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Николай Яшкин, заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов, областной депутат, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Владимир Ковин и исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев.
За Владимира Якушева проголосовал 141 делегат, за Николая Яшкина — 1 делегат, за Геннадия Корепанова — 0. Всего присутствовало 144 делегата.
«Я высоко ценю ваше доверие и поддержку, это помогает двигаться вперед даже в самых сложных ситуациях. Мы долгие годы работали вместе, я стоял у истоков создания регионального отделения партии „Единая Россия“. За это время мы прошли много испытаний, связанных с федеральными процессами и событиями, которые происходили в нашем регионе. Мы всегда правильно реагировали и выбирали то направление, по которому надо идти, и наши результаты подтверждают, что решения были верными. Естественно, не все у нас гладко, есть определенные проблемы, были у нас сложные ситуации с отдельными членами парии. Но в целом региональное отделение партии — это единая команда, и по всем основным вопросам мы единомышленники», — обратился Владимир Якушев к делегатам.
На сегодняшний день в избирательную комиссию Тюменской области об участии в выборах заявили три кандидата. От партии ЛДПР выдвинут депутат Тюменской областной думы пятого созыва на непостоянной основе, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков.
Также с кандидатурой на пост губернатора региона определилась партия КПРФ, им стал заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва Павел Дорохин.
Конкуренцию им составит кандидат от «Справедливой России» — руководитель регионального отделения политической организации, депутат облдумы, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Пискайкин.
Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года, избирать губернатора Тюменской области будут жители всей большой «матрешки» .
Фото: uralpolit.ru