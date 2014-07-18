«Единая Россия» определилась с кандидатурой на пост губернатора

«Я высоко ценю ваше доверие и поддержку, это помогает двигаться вперед даже в самых сложных ситуациях. Мы долгие годы работали вместе, я стоял у истоков создания регионального отделения партии „Единая Россия“. За это время мы прошли много испытаний, связанных с федеральными процессами и событиями, которые происходили в нашем регионе. Мы всегда правильно реагировали и выбирали то направление, по которому надо идти, и наши результаты подтверждают, что решения были верными. Естественно, не все у нас гладко, есть определенные проблемы, были у нас сложные ситуации с отдельными членами парии. Но в целом региональное отделение партии — это единая команда, и по всем основным вопросам мы единомышленники», — обратился Владимир Якушев к делегатам.