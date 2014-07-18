Детские лагеря готовы к природным катаклизмам

Особое внимание в этот раз уделили алгоритму действий при стихийных бедствиях, разработанному департаментом социального развития Тюменской области совместно с МЧС России. Главное в подобных ситуациях — доставить детей в корпуса или административные здания, чтобы исключить любую возможность нахождения их вблизи деревьев. Особенно важно соблюдать это правило при частых в летний период шквалистых ветрах. Их, как и другие неблагоприятные погодные условия, прогнозируют в ЦУКС МЧС по Тюменской области на основе данных Гидрометцентра. Из ЦУКС сигнал поступает к представителям муниципалитета, а они в свою очередь сообщают о возможной природной аномалии должностным лицам в детских оздоровительных лагерях, которые должны, обеспечив безопасность детям, подготовиться к возможным погодным явлениям.