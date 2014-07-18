Детские лагеря готовы к природным катаклизмам

Зайдя в один из корпусов лагеря, сотрудник ГУ МЧС России по Тюменской области нажимает кнопку пожарной сигнализации, и из всех зданий, находящихся на территории АНО ОДООЦ, «Ребячья республика» на площадь сбегаются дети под руководством вожатых. Все действия ребята выполняют слаженно, точно зная последовательность действий.
Заместитель генерального директора лагеря Ольга Торошина, рассказала, что подобные мероприятия и инструктажи для детей и персонала проводятся регулярно. «Для нас самое главное — безопасность. В первый день приезда детей у нас в каждой смене в обязательном порядке проходит учебная пожарная тревога. Многие ребята уже все знают: территорию, все действия, которые в данных ситуациях надо производить. Дело в том, что примерно 60–70 процентов детей приезжают к нам не в первый год», — прокомментировала Торошина.
Особое внимание в этот раз уделили алгоритму действий при стихийных бедствиях, разработанному департаментом социального развития Тюменской области совместно с МЧС России. Главное в подобных ситуациях — доставить детей в корпуса или административные здания, чтобы исключить любую возможность нахождения их вблизи деревьев. Особенно важно соблюдать это правило при частых в летний период шквалистых ветрах. Их, как и другие неблагоприятные погодные условия, прогнозируют в ЦУКС МЧС по Тюменской области на основе данных Гидрометцентра. Из ЦУКС сигнал поступает к представителям муниципалитета, а они в свою очередь сообщают о возможной природной аномалии должностным лицам в детских оздоровительных лагерях, которые должны, обеспечив безопасность детям, подготовиться к возможным погодным явлениям.
Заместитель начальника отдела по надзору на особо важных объектах МЧС России по Тюменской области Владимир Петелин, проводивший эвакуацию, поставил твердую «пятерку» «Ребячьей республике» за идеальную подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям. В этот день подобный инструктаж был проведен в лагерях «Алые паруса» и «Серебряный бор».
Отметим, что подобные мероприятия проводятся каждую смену во всех 616 тюменских лагерях (25 лагерей загородные, остальные — пришкольные) в рамках профилактической операции «Детский отдых». Эвакуации и инструктажи проводятся с целью обеспечения безопасности детей, а также отработки действий персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По словам Владимира Петелина, никаких нарушений в лагерях Тюмени не зарегистрировано, и в случае возникновения природных катаклизмов, детям опасность не грозит.
Александр Безьянов
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