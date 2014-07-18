Депутаты требуют внести ясность в Избирательный кодекс Тюменской области

Речь идет о конкретизации некоторых пунктов статьи 26 Избирательного кодекса Тюменской области. «Гражданскую платформу» не устраивает слишком размытая и неконкретная формулировка подпункта «е» пункта 2, которая уложилась всего в одно короткое предложение: «Наблюдатель не вправе совершать действия, препятствующие работе комиссии».
Под таким крайне неясным предлогом, к примеру, удаляли с участков наблюдателей от оппозиционных партий на прошлогодних выборах в городскую думу Тюмени. «Гражданская платформа» предлагает конкретизировать этот пункт, дополнив пояснениями, что считать таковым препятствием: применение физической силы к членам комиссии, порча имущества или документов комиссии, либо личных вещей наблюдателей и членов комиссии, иные действия, называемые правонарушениями в административном и уголовном кодексе РФ.
Еще одно изменение касается дополнения подпункта «г» пункта 1 формулировкой, позволяющей наблюдателям проводить фото и видеосъемку на территории избирательных участков. 10 июня письмо «Гражданской платформы» было разослано всем 44 депутатам Тюменской областной думы.
Ответ поступил почему-то только от председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению и депутата «Единой России» Фуата Сайфитдинова. Сводился он в общих чертах к тому, что нормы Избирательного кодекса соответствуют аналогичным требованиям федерального законодательства, а фотографировать на избирательных участках все по тем же федеральным законам имеют право только представители СМИ.
«То, что вам предоставили, это неофициальный ответ от имени комитета, только и всего. У вас на руках мнение одного депутата, причем не совсем соответствующее тому законодательству, которое он пытается трактовать. С моей позиции подоплека этого ответа не в том, что депутат от партии власти не разбирается в законах, а в том, что он противодействует честным и легитимным выборам, — заявил представитель от „Справедливой России“ Константин Коломейцев. — Полагаю, что этот ответ нужно разместить в интернете и попросить профессиональных комментариев у юристов».
Между тем, как отметили участники круглого стола, положения регионального закона о выборах не вполне соответствуют федеральному. В том же Избирательном кодексе РФ есть пункт о том, что субъекты Российской Федерации могут устанавливать дополнительные гарантии для избирателей на выборах. При этом есть и постановление ЦИК от 30.10.2012, которое разъясняет ведение видеосъемки на избирательных пунктах. Налицо правовая коллизия, которую при должном желании могут разрешить региональные депутаты.
Каким образом сподвигнуть их на этот шаг, участники «круглого стола» не пришли к единому мнению. Коммунисты в лице Леонида Липы, помощника лидера региональной фракции Тамары Казанцевой, предложили «Гражданской платформе» провести серию пикетов по сбору подписей среди населения, а после представить их депутатам областной думы.
Также по словам Константина Коломейцева, «Справедливая Россия» и ЛДПР уже начали разработку законопроекта, основываясь на предложениях «Гражданской платформы». Правда, к нынешним осенним выборам инициатива вряд ли успеет.
Впрочем, у депутатов достаточно скептицизма по поводу подобного законотворчества. «То, что вы вносите такие инициативы, это хорошо. Конкретизируете законодательство — это правильно. Но в избирательном кодексе достаточно норм для использования всех этих инструментов. Речь только об их применении, чего нам как оппозиции не дают сделать на выборах, — заявил коммунист Константин Шевченко. — На выборах в любом случае нужно больше видеосъемки. Это единственный способ поймать за руку при вбросе бюллетеней или незаконного удаления наблюдателя с участка. Заснял, выложил в интернет, довел до мнения широкой общественности».