Депутаты требуют внести ясность в Избирательный кодекс Тюменской области

«То, что вам предоставили, это неофициальный ответ от имени комитета, только и всего. У вас на руках мнение одного депутата, причем не совсем соответствующее тому законодательству, которое он пытается трактовать. С моей позиции подоплека этого ответа не в том, что депутат от партии власти не разбирается в законах, а в том, что он противодействует честным и легитимным выборам, — заявил представитель от „Справедливой России“ Константин Коломейцев. — Полагаю, что этот ответ нужно разместить в интернете и попросить профессиональных комментариев у юристов».