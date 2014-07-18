Дачи в «Матмасском» снова топит

По словам Екатерины, которая живет по соседству от места аварии, вчера после отключения потоп прекратился. Ров, куда сливалась вода, немного подсох, а сегодня после включения вновь начал наполняться. К обеду подтопило два дачных участка, на этот раз уже на противоположном конце поселка. «Дом, из-под которого идет течь, находится в конце улицы на отшибе. Долгое время участок принадлежал другому хозяину и пустовал, — пояснила Екатерина Квитова. — Новый хозяин участка начал строиться в этому году, не могу сказать, когда точно».
В «Тюмень Водоканале», впрочем, говорят, что перекрыть воду пока нет возможности. Топить дачников будет еще как минимум до конца дня. Трубу пришлось задействовать, чтобы не держать вторые сутки без воды Тарманы, Мыс и Матмасы. Поврежденная «пятьсотмиллиметровка» питает эти поселки напрямую через магистральную трубу диаметром 1000 мм с Велижанской водоочистной станции. Кроме того через нее транзитом вода идет в Заречные микрорайоны, а также на Лесобазу.
Снабжать холодной водой добрую треть городских построек теперь придется с противоположного берега Туры через дюкер на Лесобазе, для чего придется полностью поменять схему движения. «Инженеры сейчас ищут решение, чтобы компенсировать потерю воды. Как раз в эти часы идет работа по переключению на другую схему, — прокомментировал пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Поврежденную трубу, скорее всего придется на время вывести из эксплуатации. Вчерашние работы как раз проводились для того, чтобы врезать две задвижки, и отключить ее от системы, но это лишь малый объем ремонтных работ. Следует понимать, что перед каждым подобным масштабным отключением необходимо проводить гидравлический расчет, то есть просчитать альтернативную схему, нагрузку на систему. У нас был выбор: оставить без воды еще на сутки больше сотни жилых домов, либо включить».
Авария на магистральной трубе устроила немало головной боли инженерам — пришлось в авральном порядке переносить запланированные работы. Труба-дублер диаметром 400 мм, через которую планируют запитывать Зареку, вообще готовилась к ремонту только в сентябре, необходимо ее восстановление методом санации перед включением в систему. «У нас уже был определен подрядчик для этой работы. Сегодня уговорили его сместить сроки. Ребята обещали поднапрячься и в течение суток провести все работы. К ночи после новых гидравлических расчетов мы сможем начать перевод воды по новой схеме», — пояснил Иван Камельских.