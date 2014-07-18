Дачи в «Матмасском» снова топит

Снабжать холодной водой добрую треть городских построек теперь придется с противоположного берега Туры через дюкер на Лесобазе, для чего придется полностью поменять схему движения. «Инженеры сейчас ищут решение, чтобы компенсировать потерю воды. Как раз в эти часы идет работа по переключению на другую схему, — прокомментировал пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Поврежденную трубу, скорее всего придется на время вывести из эксплуатации. Вчерашние работы как раз проводились для того, чтобы врезать две задвижки, и отключить ее от системы, но это лишь малый объем ремонтных работ. Следует понимать, что перед каждым подобным масштабным отключением необходимо проводить гидравлический расчет, то есть просчитать альтернативную схему, нагрузку на систему. У нас был выбор: оставить без воды еще на сутки больше сотни жилых домов, либо включить».