Часть пешеходных переходов привели в порядок

Сотрудники ГИБДД совместно с балансосодержателями дорог проверили эксплуатационное состояние 4247 пешеходных переходов, в том числе надземных и подземных. Оказалось, что не все пешеходные переходы соответствуют установленным требованиям безопасности: на 26 из них имелись недостатки в содержании дорожных знаков, на 87 переходах совсем не было «зебры», а в двух случаях проверяющие не смогли подойти к переходам, так как отсутствовали благоустроенные подходы.