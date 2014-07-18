Часть пешеходных переходов привели в порядок

В Госавтоинспекции знают: безопасность пешеходов зависит, в том числе, от состояния переходов. Важно, чтобы знаки были на месте, чтобы они были видны издалека, а также, чтобы разметка была нанесена и зимой, и летом.
Сотрудники ГИБДД совместно с балансосодержателями дорог проверили эксплуатационное состояние 4247 пешеходных переходов, в том числе надземных и подземных. Оказалось, что не все пешеходные переходы соответствуют установленным требованиям безопасности: на 26 из них имелись недостатки в содержании дорожных знаков, на 87 переходах совсем не было «зебры», а в двух случаях проверяющие не смогли подойти к переходам, так как отсутствовали благоустроенные подходы.
Владельцы дорог привели в надлежащее состояние 435 наземных пешеходных переходов, в том числе нанесена горизонтальная разметка на 357 переходах. Чтобы добиться этого, сотрудники дорожного надзора ГИБДД выдали 64 предписания дорожных службам, трех должностных лиц привлекли к административной ответственности, три раза информация по фактам неудовлетворительного содержания пешеходных переходов направлялась в прокуратуру.
Результат — пешеходные переходы стали безопаснее. Следующая проверка пешеходных переходов — в преддверии нового учебного года, отмечают в ГИБДД.