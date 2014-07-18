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Часть пешеходных переходов привели в порядок

18 июля 2014, 15:14
В Тюменской области по требованию ГИБДД приведены в надлежащее состояние 435 пешеходных переходов.
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Тюмень

В Госавтоинспекции знают: безопасность пешеходов зависит, в том числе, от состояния переходов. Важно, чтобы знаки были на месте, чтобы они были видны издалека, а также, чтобы разметка была нанесена и зимой, и летом.

Сотрудники ГИБДД совместно с балансосодержателями дорог проверили эксплуатационное состояние 4247 пешеходных переходов, в том числе надземных и подземных. Оказалось, что не все пешеходные переходы соответствуют установленным требованиям безопасности: на 26 из них имелись недостатки в содержании дорожных знаков, на 87 переходах совсем не было «зебры», а в двух случаях проверяющие не смогли подойти к переходам, так как отсутствовали благоустроенные подходы.

Владельцы дорог привели в надлежащее состояние 435 наземных пешеходных переходов, в том числе нанесена горизонтальная разметка на 357 переходах. Чтобы добиться этого, сотрудники дорожного надзора ГИБДД выдали 64 предписания дорожных службам, трех должностных лиц привлекли к административной ответственности, три раза информация по фактам неудовлетворительного содержания пешеходных переходов направлялась в прокуратуру.

Результат — пешеходные переходы стали безопаснее. Следующая проверка пешеходных переходов — в преддверии нового учебного года, отмечают в ГИБДД.

#Новости#Пешеходный переход#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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