Алкоголь уберут с витрин магазинов

В настоящий момент рассматривается несколько альтернативных способов продажи алкоголя. Первый — формат «магазин в магазине», когда алкогольная секция закрыта от остальной продукции и представляет собой самостоятельный отдел с собственной кассой. Второй вариант — организация секции алкоголя вдали от кассовой зоны и рядов с продуктами питания. При этом вынести из секции алкоголя к кассам продукцию можно будет лишь в непрозрачном пакете с ценником, чтобы другие покупатели в очереди не видели, что именно купил человек.