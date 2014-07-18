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Алкоголь уберут с витрин магазинов

18 июля 2014, 14:16
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на выкладку спиртных напитков в торговле по аналогии с табачной продукцией. По его мнению, алкоголь нужно убрать с витрин магазинов, а продавать только по специальному меню.
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Тюмень

«Выкладка алкоголя никак не регулируется законом, часто можно встретить полки со спиртным поблизости от кассовой зоны или же в самом высокопроходимом месте супермаркета. Бутылки с пивом, вином и водкой видят дети, и это неправильно», — считает Хамзаев. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия».

В настоящий момент рассматривается несколько альтернативных способов продажи алкоголя. Первый — формат «магазин в магазине», когда алкогольная секция закрыта от остальной продукции и представляет собой самостоятельный отдел с собственной кассой. Второй вариант — организация секции алкоголя вдали от кассовой зоны и рядов с продуктами питания. При этом вынести из секции алкоголя к кассам продукцию можно будет лишь в непрозрачном пакете с ценником, чтобы другие покупатели в очереди не видели, что именно купил человек.

«Мы рассчитываем, что к концу сентября будет сформирован и внесен в Госдуму пакет поправок в алкогольное законодательство, который устроил бы и ритейл, и производителей алкоголя и при этом защитил детей от популяризации спиртного», — пояснил общественный деятель.

Как уточнил Хамзаев, обсуждение инициативы в Общественной палате уже запланировано на начало сентября.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

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