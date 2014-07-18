Академики РАН: в тюменском центре нейрохирургии эксклюзивные технологии

Три академика РАН — директор НИИ пульмонологии ФМБА России Александр Чучалин, директор Института хирургии имени А.В. Вишневского Валерий Кубышкин и руководитель отделения неотложной нейрохирургии «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы» Владимир Крылов — оценили развитие сферы здравоохранения в Тюмени. В частности, делегация побывала в Федеральном центре нейрохирургии, где им рассказали об успехах в достижении поставленной цели — повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи.
Владимир Крылов познакомился с ФЦН, а точнее с его задумкой, еще восемь лет назад, когда на месте одного из самых современных медучреждений в мире было поле. «Я видел, как он строился, как его оснащали, как собирали команду, даже как делали первые операции. Он родился на моих глазах, а вместе с ним заново родился и я», — делится впечатлениями врач.
Один из главных залогов успеха ФЦН в Тюмени — организация непрерывного обучения, повышения квалификации, обмена опытом. Специалисты центра постоянно контактируют и перенимают опыт, как у российских, так и у зарубежных коллег. «Мы в постоянном контакте с главным врачом (Альбертом Суфиановым), с сотрудниками. Некоторых пациентов из Москвы отправляем сюда, так как отдельные технологии в этом центре пока являются эксклюзивными для российской нейрохирургии», — поясняет Владимир Крылов.
Делегация из Москвы в рамках визита в Тюменскую область 18 июля отправляется в Тобольск. Об этом сообщает пресс-служба ФЦН.
Фото: tumentoday.ru