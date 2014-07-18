Академики РАН: в тюменском центре нейрохирургии эксклюзивные технологии

Владимир Крылов познакомился с ФЦН, а точнее с его задумкой, еще восемь лет назад, когда на месте одного из самых современных медучреждений в мире было поле. «Я видел, как он строился, как его оснащали, как собирали команду, даже как делали первые операции. Он родился на моих глазах, а вместе с ним заново родился и я», — делится впечатлениями врач.