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Академики РАН: в тюменском центре нейрохирургии эксклюзивные технологии

18 июля 2014, 15:55
Технологий Федерального центра нейрохирургии в Тюмени эксклюзивны для российской нейрохирургии. Такое мнение высказал руководитель отделения неотложной нейрохирургии «НИИ скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения» (Москва) Владимир Крылов.
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Тюмень

Три академика РАН — директор НИИ пульмонологии ФМБА России Александр Чучалин, директор Института хирургии имени А.В. Вишневского Валерий Кубышкин и руководитель отделения неотложной нейрохирургии «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы» Владимир Крылов — оценили развитие сферы здравоохранения в Тюмени. В частности, делегация побывала в Федеральном центре нейрохирургии, где им рассказали об успехах в достижении поставленной цели — повышении доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Владимир Крылов познакомился с ФЦН, а точнее с его задумкой, еще восемь лет назад, когда на месте одного из самых современных медучреждений в мире было поле. «Я видел, как он строился, как его оснащали, как собирали команду, даже как делали первые операции. Он родился на моих глазах, а вместе с ним заново родился и я», — делится впечатлениями врач.

Один из главных залогов успеха ФЦН в Тюмени — организация непрерывного обучения, повышения квалификации, обмена опытом. Специалисты центра постоянно контактируют и перенимают опыт, как у российских, так и у зарубежных коллег. «Мы в постоянном контакте с главным врачом (Альбертом Суфиановым), с сотрудниками. Некоторых пациентов из Москвы отправляем сюда, так как отдельные технологии в этом центре пока являются эксклюзивными для российской нейрохирургии», — поясняет Владимир Крылов.

Делегация из Москвы в рамках визита в Тюменскую область 18 июля отправляется в Тобольск. Об этом сообщает пресс-служба ФЦН.

Фото: tumentoday.ru

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