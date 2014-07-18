Адвокат взяла деньги на судебные расходы, а иск так и не подала

Следствие полагает, что в августе 2012 года Подгайная предложила родственнице, потерявшей мужа в результате несчастного случая на производстве, свою помощь во взыскании с предприятия морального вреда. В сентябре того же года без обращения в суд на основании мирового соглашения женщина получила от предприятия 1 млн. рублей за смерть супруга. После этого вдова поручила адвокату подать в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в большем размере.