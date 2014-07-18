Адвокат взяла деньги на судебные расходы, а иск так и не подала

В мошенничестве обвиняет адвоката Западно-Сибирской коллегии адвокатов г. Тюмени 34-летнюю Наталью Подгайную прокуратура Центрального округа г. Тюмени.
Следствие полагает, что в августе 2012 года Подгайная предложила родственнице, потерявшей мужа в результате несчастного случая на производстве, свою помощь во взыскании с предприятия морального вреда. В сентябре того же года без обращения в суд на основании мирового соглашения женщина получила от предприятия 1 млн. рублей за смерть супруга. После этого вдова поручила адвокату подать в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в большем размере.
По версии следствия, Подгайная в период с сентября 2012 по февраль 2013 года взяла у вдовы на судебные расходы 710 тысяч рублей, но в суд иск о взыскании морального вреда так и не подала.
Следствие также считает, что в ноябре 2012 года адвокат похитила 5 тысяч рублей и у сына потерпевшей. Она пообещала предъявить в суд иск о расторжении договора дарения квартиры, но этого не сделала.
Но это еще не все. «Подгайная также обвиняется в нанесении в августе 2012 года побоев женщине на почве личных неприязненных отношений.
Материалы дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура Тюменской области.