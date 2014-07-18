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17 лет колонии за микроволновку с наркотиками

18 июля 2014, 15:09
Тюменский областной суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 24-летнему жителю Кемеровской области Ивану Исланкину. Он признан виновным по ч.5 ст.228.1 (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в особо крупном размере) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, 19 июля 2013 года Исланкин, находясь в Москве, отправил в Тюмень через курьерскую фирму посылку с синтетическим наркотиком массой более 2 килограммов. Пересылаемая «синтетика» была спрятана в микроволновой печи. 25 июля он прибыл в Тюмень и с поддельным паспортом на имя жителя Челябинска пришел за посылкой. После ее получения мужчина был задержан сотрудниками УФСКН России по Тюменской области.

В ходе следствия наркоделец заявил ходатайство о рассмотрении дела присяжными. Присяжные заседатели единогласно признали Исланкина виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил Ивану Исланкину 17 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, суд постановил уничтожить изъятый наркотик.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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