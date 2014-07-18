17 лет колонии за микроволновку с наркотиками

Как установлено следствием, 19 июля 2013 года Исланкин, находясь в Москве, отправил в Тюмень через курьерскую фирму посылку с синтетическим наркотиком массой более 2 килограммов. Пересылаемая «синтетика» была спрятана в микроволновой печи. 25 июля он прибыл в Тюмень и с поддельным паспортом на имя жителя Челябинска пришел за посылкой. После ее получения мужчина был задержан сотрудниками УФСКН России по Тюменской области.