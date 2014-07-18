17 лет колонии за микроволновку с наркотиками

Как установлено следствием, 19 июля 2013 года Исланкин, находясь в Москве, отправил в Тюмень через курьерскую фирму посылку с синтетическим наркотиком массой более 2 килограммов. Пересылаемая «синтетика» была спрятана в микроволновой печи. 25 июля он прибыл в Тюмень и с поддельным паспортом на имя жителя Челябинска пришел за посылкой. После ее получения мужчина был задержан сотрудниками УФСКН России по Тюменской области.
В ходе следствия наркоделец заявил ходатайство о рассмотрении дела присяжными. Присяжные заседатели единогласно признали Исланкина виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил Ивану Исланкину 17 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Кроме того, суд постановил уничтожить изъятый наркотик.