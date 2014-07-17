Угадай автомобиль по фотографии № 25

На прошлой неделе мы яркий загадывали Nissan Qashqai, украшенный воронами. В этот раз нам на глаза попался не менее интересный автомобиль марки Honda. Какой у него номер?
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Итоги конкурса будут подведены 21 июля.
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