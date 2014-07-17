nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Угадай автомобиль по фотографии № 25

17 июля 2014, 12:00
Портал NashGorod.ru продолжает радовать своих самых внимательных пользователей. Каждую неделю победитель конкурса получает 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

На прошлой неделе мы яркий загадывали Nissan Qashqai, украшенный воронами. В этот раз нам на глаза попался не менее интересный автомобиль марки Honda. Какой у него номер?

Ответы принимаются в комментариях под текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех сказать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число. Отредактированные сообщения не засчитываются.

Итоги конкурса будут подведены 21 июля.

Доставим оригинальный букет из свежих цветов в любой дом в Тюмени. Большой выбор букетов на нашем сайте!

#Новости#Конкурсы#Тюмень#НашГород.ру#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25