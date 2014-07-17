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Учителя с плохими результатами ЕГЭ пройдут переподготовку

17 июля 2014, 16:30
Учителя школ из регионов, в которых выпускники показали низкие результаты на ЕГЭ — 2014 году, в течение года пройдут переподготовку на базе ведущих вузов России.
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Тюмень

«В этом году резко увеличилось число детей, которые написали ЕГЭ на очень низком уровне. Это хороший повод задуматься и создать новые программы, целевым образом исправив преподавание в тех или иных регионах. Для ряда регионов будут реализованы специальные программы. Мы сделаем программы переобучения педагогов на базе ведущих вузов России», — сказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По ее словам, сейчас ведется оценка того, какому количеству педагогов необходимо будет пройти такую переподготовку. Предложения от регионов на этот счет должны быть собраны до 1 сентября, и на их основе Минобрнауки совместно с Рособрнадзором составят программу переподготовки. Об этом пишет «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, в какие сроки программа будет реализована, Голодец отметила, что «в течение следующего года». При этом ранее она заявила, что программы повышения качества преподавания различных предметов в школах России должны быть разработаны до первого сентября.

Фото: kefline.ru

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