Учителя с плохими результатами ЕГЭ пройдут переподготовку

По ее словам, сейчас ведется оценка того, какому количеству педагогов необходимо будет пройти такую переподготовку. Предложения от регионов на этот счет должны быть собраны до 1 сентября, и на их основе Минобрнауки совместно с Рособрнадзором составят программу переподготовки. Об этом пишет «РИА Новости».