У малышей появился собственный островок удовольствия

Кафе «Квартира 50» открыло новое направление. Теперь провести в этом заведении интересный незабываемый вечер могут не только взрослые, но и малыши.
Опытные специалисты приглашают родителей и их детей посетить творческие мастер-классы, которые подарят отличное настроение и помогут приобрести новые навыки.
«Каждый ребенок уникален, и, безусловно, у каждого есть таланты. Наша задача — помочь детям раскрыть их способности через творчество, привить им любовь к искусству, показать, как прекрасен и разнообразен окружающий мир», — поясняет преподаватель мастер-классов Анастасия Якунина.
Каждую неделю с понедельника по четверг в течение месяца малыши могут посетить занятия по лепке из полимерной глины, рисованию, росписи футболок, научиться изготавливать украшения своими руками, мастерить игрушки из фетра и многое другое.
Пока дети заняты с педагогами, родители могут спокойно отдохнуть в уютной обстановке кафе и понаблюдать за успехами своих малышей.