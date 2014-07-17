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У малышей появился собственный островок удовольствия

17 июля 2014, 12:30
Time-кафе «Квартира 50» приглашает маленьких тюменцев в увлекательный мир развлечений.
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Дети

Кафе «Квартира 50» открыло новое направление. Теперь провести в этом заведении интересный незабываемый вечер могут не только взрослые, но и малыши.

Опытные специалисты приглашают родителей и их детей посетить творческие мастер-классы, которые подарят отличное настроение и помогут приобрести новые навыки.

«Каждый ребенок уникален, и, безусловно, у каждого есть таланты. Наша задача — помочь детям раскрыть их способности через творчество, привить им любовь к искусству, показать, как прекрасен и разнообразен окружающий мир», — поясняет преподаватель мастер-классов Анастасия Якунина.

Каждую неделю с понедельника по четверг в течение месяца малыши могут посетить занятия по лепке из полимерной глины, рисованию, росписи футболок, научиться изготавливать украшения своими руками, мастерить игрушки из фетра и многое другое.

Пока дети заняты с педагогами, родители могут спокойно отдохнуть в уютной обстановке кафе и понаблюдать за успехами своих малышей.

#Новости#Дети#Тюмень#Кафе#Катя#Культура
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