У малышей появился собственный островок удовольствия

«Каждый ребенок уникален, и, безусловно, у каждого есть таланты. Наша задача — помочь детям раскрыть их способности через творчество, привить им любовь к искусству, показать, как прекрасен и разнообразен окружающий мир», — поясняет преподаватель мастер-классов Анастасия Якунина.