Три заречных поселка на сутки остались без холодной воды

«В садовом товариществе Матмасский 14 июля по улице Линейная, 9 прорвало трубу водоснабжения, проходящую под строящимся домом. Под угрозой затопления оказались и близлежащие владения. Почему под участком, принадлежащим физическому лицу, проходит труба, выяснить не удалось. У хозяина дома имеются все надлежащие документы на землю», — описали ситуацию «ВКонтакте» владельцы участка.
Авария привела к подтоплению четырех соседних дачных участков. По словам жильцов в течение трех суток им пришлось решать проблему самостоятельно, вырыть траншею, чтобы вода из поврежденной трубы не подтопляла соседей. Специалисты «Тюмень Водоканала» приняли заявку сразу же после аварии, однако, к ремонту смогли приступить лишь вчера вечером.
В «Тюмень Водоканале» отметили, что понимают возмущение жильцов, но начать ремонт раньше не было возможности — необходимо было пройти большой объем согласований. «Следует понимать, что ситуация относится к категории нестандартных. Судя по всему, утечка находится прямо под фундаментом дома. Нельзя было просто приехать, раскопать этот фундамент и приступить к ремонту, — прокомментировал пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Нам, во-первых, необходимо было провести трассировку участка, во-вторых, лаборатория по скрытым утечкам должна была проверить трубу на повреждения, в-третьих, подготовить и согласовать документы на проведение земельных работ, оповестить население достаточно крупного района об отключениях».
По словам Камельских без воды мог остаться также район Лесобазы, его удалось запитать по другой схеме, что тоже заняло некоторое время. В настоящее время ремонтные бригады занимаются устранением аварии, также было принято решение о дополнительной врезке задвижки на поврежденной трубе, чтобы впоследствии избежать столь масштабного отключения.
Судьба магистральной трубы пока не понятна, пояснил Камельских. Судя по всему, ее придется выводить за пределы частного дачного участка, на котором велось строительство. Согласно закону, любое капитальное строительство запрещено в пределах 5 метров от подземных коммуникаций. «По-хорошему владелец дачного участка, если он затевает стройку, при заключении сделки должен был запросить все необходимые документы и выяснить, проходят ли под землей какие-либо коммуникации, — прокомментировал Иван Камельских. — Есть подозрения, что этот участок вообще находится за территорией садоводческого товарищества. Этим вопросом сейчас занимаются юристы».
Что касается районов отключения, в «Водоканале» затруднились ответить, сколько домов остались без воды. Судя по списку на официальном сайте компании, под отключение попали частные и многоквартирные дома по улицам Малиновского, Академика Сахарова, Тимофея Чаркова, Шаимской, Дружбы и другим. Также в зоне отключения оказались несколько учебных заведений, административные здания и медицинские учреждения. Ремонт продлится до десяти часов вечера сегодняшнего дня.