Три заречных поселка на сутки остались без холодной воды

В «Тюмень Водоканале» отметили, что понимают возмущение жильцов, но начать ремонт раньше не было возможности — необходимо было пройти большой объем согласований. «Следует понимать, что ситуация относится к категории нестандартных. Судя по всему, утечка находится прямо под фундаментом дома. Нельзя было просто приехать, раскопать этот фундамент и приступить к ремонту, — прокомментировал пресс-секретарь „Тюмень Водоканала“ Иван Камельских. — Нам, во-первых, необходимо было провести трассировку участка, во-вторых, лаборатория по скрытым утечкам должна была проверить трубу на повреждения, в-третьих, подготовить и согласовать документы на проведение земельных работ, оповестить население достаточно крупного района об отключениях».