Тобольские хирурги освоили имплантацию кардиостимуляторов

Таким образом, ОКБ № 3 сможет принимать местных пациентов, которым ранее приходилось проходить обследование и ложиться на операцию в Тюмени. Операция по имплантации кардиостимулятора оценивается в 180 тысяч рублей. Однако она оплачивается из федерального бюджета, а значит, для сердечников — бесплатна.