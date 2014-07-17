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Тобольские хирурги освоили имплантацию кардиостимуляторов

17 июля 2014, 11:51
Тобольские хирурги из Областной клинической больницы № 3 освоили новый вид операции на сердце с имплантацией кардиостимуляторов. Первые операции с их применением будут проведены уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области, ОКБ № 3 уже получила лицензию, а также госзаказ на проведения подобных операций, в учреждении появился специалист. До конца года в больницу должны быть поставлены 20 кардиостимуляторов и 3 кардиостимулятора-дефибриллятора.

Заниматься подобного рода операциями будет молодой хирург ОКБ № 3 Станислав Савчук, который прошел подготовку по интервенционной кардиологии и имплантации кардиостимуляторов в Областной клинической больнице № 1. Первые несколько операций в Тобольске пройдут под контролем тюменских хирургов из Патрушево.

Таким образом, ОКБ № 3 сможет принимать местных пациентов, которым ранее приходилось проходить обследование и ложиться на операцию в Тюмени. Операция по имплантации кардиостимулятора оценивается в 180 тысяч рублей. Однако она оплачивается из федерального бюджета, а значит, для сердечников — бесплатна.

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