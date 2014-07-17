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Стойки электронной регистрации «ЮТэйр» есть и в Тюмени, и в Петербурге

17 июля 2014, 10:39
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает своим пассажирам, вылетающим из Санкт-Петербурга, воспользоваться услугой самостоятельной регистрации при помощи новых брендированных киосков в аэропорту Пулково. Для удобства пассажиров киоски расположены рядом со стойками регистрации на внутренние рейсы в новом терминале аэропорта.
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Тюмень

Благодаря киоскам саморегистрации, существенно сокращается время прохождения предполетных процедур, при этом пассажиры могут самостоятельно выбрать место в салоне самолета.

Собственные стойки электронной регистрации «ЮТэйр» также установлены в Московском аэропорту Внуково, Тюмени, Сургуте, Нижнем Новгороде, Самаре и Иркутске.

Самостоятельно зарегистрироваться на рейс, не выходя из дома, выбрать удобное место в салоне самолета и распечатать посадочный талон также возможно на официальном сайте авиакомпании utair.ru или с помощью мобильного приложения «ЮТэйр». Мобильные приложения, разработанные для платформ IOS и Android, упрощают доступ пассажиров к онлайн-сервисам компании и доступны для скачивания в App Store и Play Market.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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