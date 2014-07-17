Стойки электронной регистрации «ЮТэйр» есть и в Тюмени, и в Петербурге

Самостоятельно зарегистрироваться на рейс, не выходя из дома, выбрать удобное место в салоне самолета и распечатать посадочный талон также возможно на официальном сайте авиакомпании utair.ru или с помощью мобильного приложения «ЮТэйр». Мобильные приложения, разработанные для платформ IOS и Android, упрощают доступ пассажиров к онлайн-сервисам компании и доступны для скачивания в App Store и Play Market.