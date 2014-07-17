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Школы шпионов и маскировки — в «Солнечном»

17 июля 2014, 11:33
Грандиозная программа по развлечению маленьких посетителей ТРЦ «Солнечный» 19 и 20 июля с 12:00 до 18:00.
Сюжет
Дети

Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю.

Программа:

12:00 — шоу братьев Непочатых;

13:30 — обучающая игровая программа «Школа шпионов»:

15:00 — Лего для детей от 2 лет;

16:30 — «Школа маскировки».

Родители могут бесплатно приводить детей в «Солнечный» каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам. Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.

Гарантируются подарки и отличное настроение!

Всех ждут на 2 этаже ТРЦ «Солнечный»: Пермякова, 50б.

Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko

#Новости#Дети#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Ирина#Культура
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