Школы шпионов и маскировки — в «Солнечном»

Сказочные игры и конкурсы наполнят встречу яркими впечатлениями, и хорошее настроение поселится в сердцах детей и взрослых на целую рабочую неделю.
Программа:
12:00 — шоу братьев Непочатых;
13:30 — обучающая игровая программа «Школа шпионов»:
15:00 — Лего для детей от 2 лет;
16:30 — «Школа маскировки».
Родители могут бесплатно приводить детей в «Солнечный» каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам. Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.
Гарантируются подарки и отличное настроение!
Всех ждут на 2 этаже ТРЦ «Солнечный»: Пермякова, 50б.
Все подробности по расписанию в группе vk.com/malloko