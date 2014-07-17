Птицефабрика «Боровская» загрязняет землю птичьим пометом

Обществу за совершенное земельное правонарушение назначено наказание в виде штрафа 40000 рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщается в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.