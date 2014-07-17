Птицефабрика «Боровская» загрязняет землю птичьим пометом

Исследование почвы в ОАО «Птицефабрика «Боровская» Тюменского района было проведено специалистами отдела земельного надзора. Проверка показала, что хозяйством в результате нарушения правил обращения с отходами производства, а именно птичьим пометом, допущена порча земель сельскохозяйственного назначения.
Так, на земельных участках, находящихся у хозяйства в собственности, установлено превышение предельно допустимых концентраций нитратного азота, хрома, цинка, индекса энтерококков, коли-индексов на площадях 15,1 га, 100 га, 11,8 га, 12,7 га соответственно.
Обществу за совершенное земельное правонарушение назначено наказание в виде штрафа 40000 рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, — сообщается в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
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