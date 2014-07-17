Погода снова показывает свой характер

Погода в Тюмени не может не удивлять своим непостоянством. Только вчера светило ласковое солнце и, казалось бы, настало наконец настоящее лето. Но уже сегодня, в четверг, столбик термометра стремительно опустился до отметки +11. Холодный порывистый северо-западный ветер еще больше усугубляет ситуацию.
По данным, представленным на сайте Gismeteo.ru, завтра 18 июля особенных изменений в погоде не предвидится. Утром будет достаточно прохладно — всего +7 градусов, ближе к обеду столбик термометра поднимется до +12. К тому же, пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, как и сегодня, не порадует теплом.
В субботу, 19 июля, утром ожидается незначительное потепление — полное отсутствие ветра, безоблачное небо и температура +9 градусов. Согласно информации с сайта NashGorod.ru, днем потеплеет еще на несколько градусов — воздух прогреется до +13, но небо затянется тучами и пройдет проливной дождь. Правда ветер обещает быть южным и легким — всего 2 м/с.
И только в воскресенье мы сможем порадоваться хоть небольшим, но все же приятным изменениям погоды. Оба источника информации обещают нам ясную безоблачную погоду, слабый восточный ветер при температуре +17 градусов. Небольшой дождик пройдет лишь с утра.