Погода снова показывает свой характер

По данным, представленным на сайте Gismeteo.ru, завтра 18 июля особенных изменений в погоде не предвидится. Утром будет достаточно прохладно — всего +7 градусов, ближе к обеду столбик термометра поднимется до +12. К тому же, пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, как и сегодня, не порадует теплом.